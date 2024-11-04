Özgür Özel kayyum kararının ardından Mardin'de konuştu: "Tüm diyalog kanallarını sonuna kadar zorlayacağım"

İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın yerine Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu görevlendirildi.

"BU İRADEYLE İNATLAŞILMAZ"

CHP lideri Özgür Özel de Mardin'e giderek Ahmet Türk ile görüştü. Belediye önünde açıklamalar yapan Özel kayyum kararına tepki gösterdi. Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"1974 doğumluyum. Ahmet başkan ben doğduğumda CHP'den milletvekiliydi. 23 ve 24. dönemde Ahmet Başkan'ın ikinci döneminde bir aradaydık. Geçmişte kapatılan siyasi partilerden Meclis'te görevliydi. 50 yıllar partililer, Kürtler kendi iradelerini temsil etmek üzere her sandık önlerine konduğunda Ahmet Türk'ü seçiyorlar. Bu iradeyle inatlaşamaz."

"SİZİN İRADENİZİ SELAMLAMAK İÇİN BURAYA GELDİK"

"Bugün buraya genel sekreterimiz Sayın Sayek Böke, Diyarbakır Milletvekilimiz Sayın Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekilimiz sayın Türkan Elçi, il başkanımız Namık Duyan, parti meclisi üyelerimiz ve çok sayıda arkadaşımızla birlikte dayanışma için, Mardin'in iradesi karşısında olanlara karşı sizin iradenizi selamlamak için buraya geldik."

"BU AKIL KÖTÜ BİR AKILDIR, MİLLETİN VİCDANINDA YOKTUR"

"Ahmet başkanımızın tecrübesi Devrim başkanımızın eğitimi ve gençliğiyle bu Mardin'e kayyumlu iki dönemden sonra bütün güçlüklere rağmen el vermeye, güç vermeye çalışırken, elinde iki dönem burayı tutup da kurutanlar, şunu düşünemediler. Biz Ahmet Başkanın yerine kayyum atandı, görevden alındı halk onu yeniden getirdi"

"İLLE DE EŞİTLİK, İLLE DE KARDEŞLİK, İLLE DE BARIŞ DEMEYE GELDİM"

"Memleketim Manisa'da neredeyse yüzyıla yakın süredir Manisalılar kimi seçerlerse 80 yıldır o kişi belediye başkanı oluyor. Devlet Bey'in Osmaniyesi'nde Osmaniyeler belediye başkanını seçebiliyorlar. Tayyip Bey'in Rizesinde Rizelilerin dediği oluyor ama Ahmet Türk'ün Mardin'de Mardinliler belediye başkanı seçiyorlar ve kayyum atıyorlar. Diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti'nde her Kürt kendini Manisalı, Osmaniyeli, Rizeliler kadar, eşit hissedene kadar demokrasi mücadelesi veriyoruz. İlle de eşitlik, ille de kardeşlik, ille de barış demeye geldim."

"AHMET TÜRK KAYYUM ATANACAK BELEDİYE DEĞİL"

"Ahmet Türk ben doğmadan siyasette olan kişi. Diyaloğu, barışı, kardeşliği temsil eden, çatışma yerine barışı savunan hepimize bu konuda önderlik eden barış güvercinidir. Bugün sen kayyum atama meselesinde nereye atarsan ata, Hakkari'de de yanlış, Esenyurt'ta da, Halfeti'de de yanlış, Batman'da da yanlış. Be Allah'ın adamı! Devlet aklı devlet aklı diyorsun. Bütün Türkiye'ye kayyum atasan, buna hakkın olsa ki hiçbirine yok! Ahmet Türk denince duracaksın. Ahmet Türk kayyum atanacak belediye değil."

"SÖZ KARDEŞLİKTİR, SÖZ HER ZAMAN ÇÖZÜMDÜR"

"Sözü savunuyoruz, demokraside söz kıymetlidir, söz söylenebilmelidir. Bugün haberi gördüğüm anda artık sözün bittiği yerdeyiz. Bir kez daha uyarıyorum, söz bitmesin, söz kıymetlidir, söz konuşabilmek demektir, söz kardeşliktir, söz her zaman çözümdür, sözsüz çözüm olmaz. Mardin seçimde sözünü söylemiş. O sözü susturmayın. O sözün temsilcilerine bu zulmü yapmayın. Burada Türkiye siyasetindeki aktörlere çağrıda bulunuyorum, bugünü burada bırakın, bu yanlışlardan dönün, bu kayyum meselesinde ileri adım atmayın, aksine gelin geri adım atın."

"TÜRKİYE'NİN TÜM BELEDİYELERİ ADINA SİYASİ ZİYARETLERİ HIZLA YAPACAĞIZ"

"Mahkemenin bitmesi beklenmeden, Yargıtay'da kesinleşmeden başlatılan soruşturmayla kayyum atıyor. Mahkemeyi beklemem bence sen teröristsin. Bu anlayış tamamen ötekileştiren, iten, kakan ve halkı karşısına alan. Bu anlayış demokrasiyi değil, devleti değil düşmanlığı güçlendiren bir anlayıştır. Yarından itibaren Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sıfatıyla, orada DEM Parti'nin temsilcilerinden biri de Ahmet Başkandır. Yarın toplanacak Başkan Ekrem İmamoğlu, tüm siyasi parti liderlerinden Erdoğan hariç, Bahçeli dahil teker teker randevu isteyecek. Türkiye'nin tüm belediyeleri adına siyasi ziyaretleri hızla yapacağız. Kiminle görüşmem gerekiyorsa, sivil toplum, meslek örgütleri, kanaat önderleri, siyasetçileri ile tüm diyalog kanallarını sonuna kadar zorlayacağım."

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır