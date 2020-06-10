Özgür Özel: Meclis'te oturuma ara verildiğinde MHP Milletvekili Olcay Kılavuz olduğunu öğrendiğim kişi arkadan yumruk atmaya çalıştı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelere ara verildiği bir sırada bir başka milletvekilinin yumruklu saldırısına maruz kaldığını açıkladı.

Özel, Halk TV'ye yaptığı açıklamada, kendisine saldıran kişiyi görmediğini ancak daha sonra bu kişinin MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz olduğunu öğrendiğini söyledi.

Özel, "Gözlüğümü yere düşürecek bir sarsıntı gibi bir şey oldu. Daha sonra arkadaşlarımızın müdahalesi sonucunda bu saldırıyı püskürttüler. Bunlar Meclis'te olmaması gereken şeyler. Bu kalleşçe saldırıya da arkadaşlarımız hak edilen düzeyde karşılık verdi" dedi.

CHP'liler oylamayı yavaşlattı, MHP tepki gösterdi

İnternet sitelerinde yer alan haberlere göre TBMM'de CHP'li milletvekilleri Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine tepki olarak oylamayı yavaşlatma eylemi yaptı.

MHP'liler ise Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin oy kullanmak için çok uzun süre bekletildiği gerekçesiyle bu duruma tepki gösterdi.

Özel, oy kullanma süresinin 45 dakikadan dört saate uzadığını ve bu nedenle önergeler üzerinde söz almalarına izin verilmemesine itiraz ettiklerini söyledi.