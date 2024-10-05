Özgür Özel 'Yaparlarsa ifşa ederim' dedi: 'Erdoğan çıksın ve her şeyi anlatsın'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'in 8 Ekim Salı günü toplanacağını, hükümetin milletvekillerini "İsrail tehdidi"ne ilişkin bilgilendireceğini açıklamıştı. Konuyla ilgili CHP lideri Özgür Özel'den açıklama geldi.

"MECLİS'TE PAYLAŞMASI LAZIM"

Özel, oturuma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gelmesi gerektiğini ifade ederek "Bir ülkenin Cumhurbaşkanı meclisin kürsüsüne çıkıp ‘Bize İsrail yakında saldıracak hedeflerinde Anadolu toprakları biz varız’ diyorsa derhal bunun bütün gerekçelerini, bütün kanıtlarını bütün istihbaratını o mecliste paylaşması lazım" dedi.

Özel'in açıklamasından satır başları:

Biz milletin sorunlarını biliyoruz ve nasıl çözebileceğimizi biliyoruz. Çok kavga ederseniz. Seçmene hiçbirinizi duymak istemiyoruz derler. Bunu dedirtirseniz tek adamların işine gelir. Biz haklıyız. Sözümüze güveniyoruz. O yüzden kutuplaşma ne kadar düşerse o kadar önemli. Bahçeli DEM’in elini sıktı diye biz onlara oturup anayasa yapmayız. Anayasa’ya uymayanlarla anayasa yapmayız.

MECLİS'TE İSRAİL OTURUMU

Bir ülkenin Cumhurbaşkanı meclisin kürsüsüne çıkıp ‘bize İsrail yakında saldıracak hedeflerinde Anadolu toprakları biz varız’ diyorsa derhal bunun bütün gerekçelerini, bütün kanıtlarını bütün istihbaratını o mecliste paylaşması lazım. Açık bir oturumda bunu yapamayacaktır, kapalı bir oturum olsun dedik bize bilgi verin. Buradaki meclisin toplanıyor olmasını olumlu buluyorum. Ancak o oturuma mutlaka sayın Erdoğan'ın gelmesi gerekiyor.

"ERDOĞAN ÇIKSIN VE HER ŞEYİ ORADA ANLATSIN"

İki tane bakan yollayayım onlar bilgi versin işin ciddiyetine terstir. Bakanlar da bilgi verebilir. Bu oturumun 15-20 dakika yarım saat sürme zorunluluğu yok, bir gün bile sürebilir. İlgili bütün bakanlar bilgi versin ama Erdoğan çıksın ve her şeyi orada anlatsın.

Yok yasak savmak için böyle bir oturum olursa bunu çıkar millete ifade ederim. Hele hele bilmediğimiz bir şey söylenmez ve aslında meselenin Türkiye'nin güvenlik sorunu var, güvenlik birinci sıraya çıkarsa bu korku birinci sıraya çıkarsa şu an birinci sırada olan yoksulluk, işsizlik, açlık, güvencesizlik, okullardaki durumdan memnuniyetsizlik geriler diye düşünüp böyle bir güvenlik meselesini suni olarak şişiriyorlar ise bunu da millete şikayet ederim.

"İFŞA EDERİM

O yüzden devlet ciddiyetine yakışır bir sunum devlet ciddiyetine yakışır bir bilgilendirme bekliyorum. O ciddiyete uygun davranacağım. Ciddiyetsiz davranırlarsa elbette kapalı oturumun tutanakları 10 yıl gizli kalacaktır ama içerikten milletim adına tatmin olmazsam bunu milletimle paylaşırım. İçeriği paylaşmam ama oradaki kandırmacayı paylaşırım.

Benim endişem bu meselenin suni bir gündem olarak köpürtülüp güvenlik kaygılarıyla yitirilen siyasi itibarın geri tahkim edilme çalışmasıdır. Eğer bunu yapmaya kalkan olursa ifşa ederim. Yok bizim bilmediğimiz onların bildiği gerçek güvenlik sorunları varsa bu konuda üstümüze ne düşüyorsa yaparız. Ama yine de bu milletin esas meselelerini konuşmaktan bir adım geri durmayız.