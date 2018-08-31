Özgür Özel: Öyle geçmiyor, vatandaşın cüzdanını delip de geçiyor

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz kuruna ilişkin, "Bu da geçer ya hu" sözlerine ilişkin, "Öyle geçmiyor, delip de geçiyor vatandaşın yüreğini, cüzdanını delip geçiyor. Örtülü ödenekten beslenen ayda 35 bin lira maaş alan, Gül'ün kullandığı örtülü ödeneğin 7 kat fazlasını harcayan birisine tabi geçer ya hu. Ama bir de 1600 TL maaş alan birine sor bakalım geçer mi?" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te yaptığı basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özgür Özel, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın cevaplanmayan soru önergeleriyle ilgili yaptıkları uyarıları dikkate almadığını savunarak, "Uyarılarımıza kulak tıkayıp, Meclis’in işlevsizleştirilmesi bakımından önemli rol üstleneceğinin işaretlerini veriyor. 'Sansasyonel teklifler verilebilir bunlara nizam getirip bir düzenlemeye ihtiyaç var' diyor Yıldırım. Meclis’in üzerinden yeni vesayetin kokusunu alıyoruz. Verilecek kanun tekliflerinin ilk önce yürütmeden görüş alınacağı yönünde belgeler alıyoruz. Binali Yıldırım, espri yapa yapa, şaka yapa yapa rejim değişikliğine alet oldu, AKP’nin çok övündüğü son başbakan oldu. Şakalar yapa dursun bu söylediği şakadan öte arkasında duracak bir şey değil, Meclis Başkanının ağzından çıkanı kulağı duymaması anlamına gelir. MHP son günlerdeki af teklifinden sonra, nizam intizam meselesinden MHP hiç üzerine alınmıyor mu acaba. Sayın Bahçeli bakın nerelere vardı olay? 'Toplumsal mutabakat olmayan konularda sansasyonel teklif verilebilir bunlara nizam intizam getirmek lazım' diyor, Meclise hakaret partilere hakaret muhalefete hudut çizmek gibi bir hadsizlik. Selamla başladınız nerelere geldiniz? Af için toplumsal mutabakat lazım. 290 milletvekili olan AKP ben yokum diyorsa yapacak bir şey yok " diye konuştu.