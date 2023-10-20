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Özgür Özel: Partiden, sandıktan, siyasetten kopuş var, buna engel olmak gerekiyordu

20.10.2023 23:05 | Son Güncelleme:
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CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, Afyonkarahisar'daki programından sonra Isparta'ya geçti. CHP'nin yaklaşan kurultay öncesi Isparta’da konuşan Özgür Özel, "Partiden, sandıktan, siyasetten kopuş var ve buna engel olmak gerekiyordu" dedi.

Özgür Özel: Partiden, sandıktan, siyasetten kopuş var, buna engel olmak gerekiyordu

Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaklaşan kurultay öncesi Isparta’ya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan adayı Özgür Özel il ziyaretleri çerçevesinde Isparta CHP İl Teşkilatını ziyaret etti. CHP İl Başkanlığı binasında kurultay öncesi genel seçimlerde çok çalıştıklarını belirten Özel “O Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi için, cumhuriyetin kurucu partisi Atatürk'ün partisi yüzüncü yılda iktidar olsun diye hep birlikte çok koştuk, çok çalıştık, çok uğraştık. Maalesef seçimleri kaybettik” dedi.

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"PARTİDEN,SANDIKTAN,SİYASETTEN KOPUŞ VAR VE BUNA ENGEL OLMAK GEREKİYORDU"

Özel kaybedilen genel seçimlerin sindirebilecek bir seçim olmadığına değinerek “Herhangi bir CHP'linin vicdanına kabul ettirebileceği hiçbir şey olmamış gibi devam edeceği bir seçim değildir ve bu yüzden o seçimin ardından bir daha bu partinin muhalefette kalmaması, ikinci parti olmaması, seçmeninin kopmaması gibi duygusal kopuş yaşanıyor. Bir büyük kırgınlık var, büyük üzüntü var. Partiden, sandıktan, siyasetten kopuş var ve buna engel olmak gerekiyordu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu iktidarına ve engel olamamanın sorumluluğuyla bir yola çıktık” dedi.

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"BU PARTİ İÇİN AKLINA VE VİCDANINA GÜVENDİĞİNİZ HERKESLE KONUŞUN"

Konuşmasının devamında kurultayda oy kullanacak delegelere seslenen Özel, “Ben buradan Isparta'dan şu çağrıda bulunmak istiyorum. Türkiye'nin dört bir yanında bin 200 delegemiz seçildi. Bizler doğal delegeyiz parti meclisi üyelerimizle, YDK üyelerimizle, milletvekilleriyle. Ama bin iki yüz delege örgütümüz tarafından seçildi ve yollandı. O delegelerimize her birisi parti sevgisini, Atatürk sevgisini, ülke sevgisini, şah damarında hisseden Delegelerimize sesleniyoruz. iki hafta sonra bugün yola çıkıp Ankara'ya geleceksiniz. Sonra da geri döneceksiniz. Gittiğiniz Ankara'da cumhuriyetin yüzüncü yılındaki Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetecek kadroları ve genel başkanı belirleyeceksiniz. Bütün delegelerimizden ricamız onlardan bu ülke için, bu parti için ricamız lütfen bu on beş gün boyunca aklına ve vicdanına güvendiğiniz herkesle konuşun. Kimin aklına kimin vicdanına güveniyorsanız herkesle konuşun ve deyin ki ben cumhuriyetin yüzüncü yılında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğini tayin edecek bir oy kullanacağım. Bu nasıl kullanayım diye sorun. Ben Türkiye'nin dört bir yanındaki sokağın üyenin ve örgütün sesini bütün delegelerimizin duyacağına ve o iradeyi sandığa taşıyacaklarına inanıyorum Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin yepyeni kadrolarla gençleşmiş, dinamik kadrolarla, çok yeri, çok yerinde, çok güçlü takviyelerle ve örgütlerin baktığında kendilerini göreceği,
Isparta örgütünün baktığında evet Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu örgütten gelenler yönetiyor diyeceği bir anlayışla Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayın genel başkanımıza saygımız sonsuz. Sadece liderini değil ama liderini yönetim kadrolarını tüzüğünü, programını ve siyaset yapış biçimini değiştirip yepyeni bir yola çıkmanın ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden kendisini bulmasının en önemli karar olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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(İHA)

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