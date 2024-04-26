Özgür Özel 'Seçim günü kaybettiğim tek şey' demişti! Görüntüleri geldi: 300 bin lira para verdik

CHP'nin Denizli'de çeyrek asır sonra gelen zaferi Özgür Özel'e 300 bin liraya mal oldu. İl başkanına motosiklet sözü veren Özel sözünü yerine getirdi ve motoru hediye etti. Kırmızı motorlar şehirde tur atılırken çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

'HAYALİM' DEMİŞTİ

İl Başkanı Horzum’un seçime ilişkin hayalini anlatan Özel, "Bir gün oturuyoruz. Ali Osman Horzum, 'İki tane hayalim var başkanım, biri inşallah gerçek olacak bu sefer' dedi. Sordum 'Nedir senin hayalim' diye. 'Bir tanesi Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan il başkanı olmak istiyorum. Bir de bu işleri bırakınca kırmızı Vespa alacağım, Denizli'de gezineceğim' dedi. Ben de 'Büyükşehir'i kazan Vespa, kırmızı motor benden' dedim" ifadelerini kullanmıştı.

'KAYBETTİĞİM TEK ŞEY' DEMİŞTİ

Özel, seçim gecesi tek kaybının motosiklet olduğunu söyleyerek, "Seçim akşamı altın sandık uygulamamız vardı, erken sonuç almamız lazım. Onlar az girmiş. Aradım bunu artırın diye. Bana 'bir şey sorabilir miyim' dedi. 'Sor' dedim, motorun 300 cc olmasını istedi, ben de 'olur, olur, kapat' dedim. Millet beni merak ediyor, şurası kazanıldı, burası kazanıldı. Kaybettiğimiz de var, Vespa motor gitti, 300 bin lira para verdik. O gecedeki tek kaybım Ali Osman Horzum'a Vespa motosiklet" diye konuşmuştu.







