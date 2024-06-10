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Özgür Özel sık sık dillendiriyordu, 26 ilden 'Hayır' geldi: 'Erken seçim' anketinde ezici fark çıktı

10.06.2024 09:03
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2023 ve 2024'te peş peşe seçimleri geride bırakan Türkiye'de son günlerde erken seçim de konuşulmaya başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Böyle giderse erken seçimi millet ister, önünde kimse duramaz" çıkışıyla konuyu gündemde tutmuştu. Son gelen anket sonucu ise Özel'i şaşırtacak cinsten...

Özgür Özel sık sık dillendiriyordu, 26 ilden 'Hayır' geldi: 'Erken seçim' anketinde ezici fark çıktı

ASAL Araştırma "Türkiye Siyasi Gündem Mayıs 2024 Araştırması"nı yayımladı. Araştırma kapsamında 24-28 Mayıs aralığında 26 ilde 2 bin kişiye "Sizce erken seçim olmalı mı?" sorusu yöneltildi.

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TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN YANIT ALINDI

Anketin gerçekleştirildiği iller; Ankara, Adana, Aydın, Antalya, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, İzmir, Kocaeli, Konya, Kırıkkale, Manisa, Malatya, Samsun, Mardin, Tekirdağ, Şanlıurfa, Van, Trabzon, Yalova ve Zonguldak oldu.

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DİĞER YANITLARI 3'E KATLADI

Ankette verilen üç yanıttan biri ezici çoğunlukla öne geçti. Katılımcıların yüzde 68,3'ü erken seçim istemediğini belirtti.

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Fikrim yok diyenlerin oranı yüzde 10,8 oldu. Yüzde 20,9 oranındaki katılımcı ise erken seçim olması gerektiğini kaydetti.

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ÖZEL'DEN ERKEN SEÇİM MESAJLARI: BEN DEMEM, MİLLET İSTER

CHP lideri Özgür Özel erken seçimle ilgili "31 Mart'ı bahane edip 'Haydi hemen sandık' demem. Ama böyle giderse erken seçimi millet ister, önünde kimse duramaz. Bu kadar net." diye konuşmuştu.

Özel ayrıca 8 Haziran'da Medyascope'a verdiği söyleşide "Ben 31 Mart seçimlerinin sonuçlarını araçsallaştırarak veya 31 Mart seçiminin sonucuna bakarak, bir erken seçim talebinde bulunmayacağım. 31 Mart gecesi çıkıp da ‘Biz birinci parti olduk, erken seçim isteyelim’ deseydik o insanlara saygısızlık yapmış olurduk." demişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Özgür Özel erken seçim anket
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