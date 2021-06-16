Özgür Özel, Soma kararı sonrası gözyaşlarını tutamadı

7 yıl önce Türkiye’yi sarsan Soma faciasıyla ilgili karar duruşması bugün Manisa Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin bozma kararının ardından yeniden görüldü.

Soma Kömürleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a “bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma’ suçundan 20 yıl ceza verildi. Kararı duyan aileler “Adaleti öldürdünüz. Adalet yok” sözleriyle tepki gösterdi.

ÖZGÜR ÖZEL GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Mağdur madenci yakınlarının konuşmalarından sonra söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gözyaşları içerisinde adaletin peşinde olacaklarını vurguladı:

Yine beklenen oldu. Bu salonda aileler için, çocuklar için, gözü yaşlı anne-babalar için ne yapılması gerekiyorsa yaptılar. Avukatların hepsi üstüne düşeni yaptılar. Gerçek gazeteciler üzerine düşeni yaptılar. Buraya kadar geldi bu dava. Soma'nın kaderi oldu. Madencinin kaderi bu ve yine beklenen oldu.

"CAN GÜRKAN’I İÇERDE TUTAMAZLAR ÇÜNKÜ…"

Evlatlarının alın teriyle bağlıydılar buradaki aileler. Ama birbirlerine günahlarıyla bağlı olanlar bugün mahkemede gereğini yaptı. Can Gürkan'ı içeride tutamazlar. Can Gürkan’ı dışarıya bırakanlar suç ortaklarıdır. Ne pislik ortaya dökülürse dökülsün bir şey olmamaktadır.

Bu dava bir daha görülecek. Bugün kazandım sananlar mahkum olacak, bugün kaybettiğini düşünenler de buraya çıkıp “Oh be! Adalet kazandı, biz kazandık!” diyecekler. Buna söz veriyoruz.



