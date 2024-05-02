Özgür Özel, Taksim'e neden yürümedi? Aracına binip ayrılmıştı, CHP lideri tek tek anlattı

“Basın açıklaması yaptı ve aracına binip kaçtı” Özgür Özel bu eleştirilere yanıt verdi. 1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek üzere vatandaşları Saraçhane'ye davet eden ancak polis barikatını aşamayınca bir açıklama yaparak geri dönen CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün toplumun tüm kesimlerinde tartışıldı. Kimi Özgür Özel'e hak verirken kimi de ağır şekilde eleştirdi. Peki Özgür Özel o anlar için ne dedi? Niye yürüyüşe devam etmek yerine geri döndü? İşte merak edilen soruların yanıtları:

‘ÇATIŞMA GÖRÜNTÜSÜ BİZE YAKIŞMAZDI’

CHP liderinden Halk TV'den İsmail Küçükkaya’ya 1 Mayıs’ta Saraçhane’de yaşananlarla ilgili değerlendirme yaptı:

***"Birliktelik görüntüsü önemli Bir kazanım. Çatışma görüntüsü bize yakışmazdı. Polis de halkın çocuğu, emekçi. Ben o barikatı seçimi kazanarak yıkacağım"

"Biz Saraçhane'ye gittik. Saraçhane'de çağrıcı olanlar, organizasyon komitesi, sendikalar, konfederasyonlar ne karar alırlarsa uyarız dedik. Sendikalar gittiler bariyerin önünde polisle müzakere ettiler. Polis izin vermeyince döndüler ve Saraçhane'de kutlamaya karar verdiler. Polisle çatışmamaya karar verdiler. Ben zaten açıklamamda polisin de bir baba bir eş bir evlat olduğunu hep vurguladım ve polisle çatışmanın da yanlış olacağını söyledim. Aynı şekilde polis de bir emekçidir ve polisin de emekçiye sert davranmaması gerektiğini hep söyledim"

Özgür Özel, 1 Mayıs günü ülkenin ana muhalefet partisi lideri ve beraberindekilerin polisle çatışıyor görüntüsü vermesinden kaçındıklarını söyledi. Özellikle de seçimlerden yeni 1. parti çıkmış lider olarak böyle bir sorumluluğu olduğunun altını çizdi. Cümleleri aynen şöyle:

"Biz şu anda Türkiye'nin 1. partisiyiz. Bunun sorumlulukları var. Üstelik gelecekte ülkeyi yönetecek parti olarak sorumluluklarımız çok daha arttı. 31 Mart'ın kazananı olan bir parti olarak varıp da polise verilmiş kanunsuz emre rağmen polisle itişip kakışmak bana da partime de yakışmazdı."

CHP genel başkanına Saraçhane'den ayrılmasında herhangi bir duyum, bilgi, provokasyon ihtimalinin etkili olup olmadığını sordum. Yanıtı tek cümleydi:

"Bir takım provokasyonların olacağı ve oradaki kitlenin provoke edileceği bir çatışma ortamının oluşturulmaya çalışıldığı aşikardı."

"ÖNEMLİ BİR KAZANIM"

Özgür Özel Saraçhane'deki manzaranın tarihi nitelikte olduğunu vurgularken o fotoğrafı şöyle yorumladı: "Sonuçta 10 yıl sonra ilk kez İstanbul'da 1 Mayıs'ta bir meydanda toplandık. Hem de öyle tek başına falan değil, hem CHP hem DİSK hem TTB hem TMMOB hem KESK gibi daha başka pek çok örgüt bir aradaydı. Beraber görüntü verdi. Bunu örgütlü toplum açısından önemli bir kazanım olarak görüyorum"

“POLİSLE ÇATIŞARAK DEĞİL SEÇİMLE YAPACAĞIM”

Özgür Özel, Unkapanı'ndaki tarihi Bozdoğan kemerinin önündeki barikata çok sert tepki gösteriyor ve bunun dün itibariyle kayda geçtiğini, hafızalara kazındığını ifade ediyor. Sonra şu iddialı cümleyi bana aktardı: "Ben o barikatı kaldıracağım. Ben devletin polisini oradan çekeceğim ama bunu kendisi de halkın çocuğu olan polisle çatışarak yapmayacağım. Ben bunu seçimden 1. parti olarak çıkmış bir genel başkan olarak önümüzdeki ilk seçimi kazanarak yapacağım. Kavga ederek iterek çatışarak değil seçimle yapacağım bunu"Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





