Özgür Özel, tartışma yaratan 'Kâtipler hâkim olsun' kanun teklifini geri çekti!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in, yazı işleri müdürleri ve zabıt katiplerine bir kereye mahsus yaş sınırı olmaksızın ‘Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’ veya ‘İdari Yargı Ön Sınavı’na giriş hakkı sağlanmasını içeren kanun teklifi tartışmalara neden oldu.

KANUN TEKLİFİNİ GERİ ÇEKTİ

Sosyal medyada peş peşe gelen tepkilerin ardından CHP'li Özel, kanun teklifini geri çekme kararı aldı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Özel, şu ifadelere yer verdi:

"İyi niyetle verdiğim, ancak sosyal medyada içinde olmayan hükümler varmış gibi eleştirilen kanun teklifimi tüm yönleriyle ve tüm taraflarla yeniden ele almak amacıyla; çok değer verdiğim baro başkanlarımızın talep ve telkinlerini de dikkate alarak geri çekiyorum."



