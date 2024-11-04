Özgür Özel tepki göstermişti! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Ebru Gündeş konseri açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında sanatçı Ebru Gündeş sahne almıştı. Konser, maliyetiyle gündem olmuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yılı etkinliklerindeki Ebru Gündeş konserine 69 milyon TL ödendiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

ABB'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunu meşgul eden asılsız iddialara ilişkin olarak, Ebru Gündeş konseriyle ilgili Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın talimatıyla teftiş başlatılmıştır. Şu ana kadar organizasyon firmasının fatura kesmediği ve kendisine hiçbir ödeme yapılmadığı anlaşılmıştır. Teftiş sonucu detaylı bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacaktır"

ÖZGÜR ÖZEL TEPKİ GÖSTERMİŞTİ!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da gerçekleşen konsere tepki göstermişti.

RIZA SARRAF'I HATIRLATTI

Organize edilmeden önce konserden haberi olmadığını belirten Özel “Ebru Gündeş, Rıza Sarraf’ın eski eşi. Bu yüzden bu konser olmamalıydı” demişti.

İNCELEME BAŞLATILMIŞTI

ABB Başkanı Mansur Yavaş iddialara ilişkin açıklama yapmıştı.

İç denetim birimi tarafından inceleme başlatıldığını belirten Yavaş, şu ifadeleri kullanmıştı:

"- Son günlerde bazı basın yayın organlarında Ebru Gündem konserine 69 milyon TL ödendiği yönünde yer alan iddialar bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak iç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır."

Konserin ödemesi gerçekleştirilmemiştir ve inceleme tamamlanıncaya kadar da gerçekleştirilmeyecektir. İncelemenin ardından gerekli açıklama yapılacaktır."

Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile talep edilen rakamın tek bir konseri değil 28-29 Ekim tarihlerinde yapılan Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl etkinlik giderleri ile teknik kurulum ve konser ücretlerini kapsadığını belirtmek isteriz."

Ankaralıların parasını boşa harcamayacağımızı, kaynakların yine Ankaralılar için en iyi şekilde kullanılacağını belirtmek isteriz."

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır