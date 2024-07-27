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  4. Özgür Özel tepki göstermişti! Metin Feyzioğlu’nun görev yeri değiştirildi

Özgür Özel tepki göstermişti! Metin Feyzioğlu’nun görev yeri değiştirildi

27.07.2024 16:18
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'inci yıldönümünde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, havalimanında kendisini karşılamadığı gerekçesiyle Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'na tepki göstermişti. Bu olay sonrası yeni bir gelişme yaşandı. Metin Feyzioğlu'nun görev yerinin değiştirildiği açıklandı.

Özgür Özel tepki göstermişti! Metin Feyzioğlu’nun görev yeri değiştirildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı isimlere yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere görevlerini tebliğ etti.

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METİN FEYZİOĞLU'NUN YERİ DEĞİŞTİ

Buna göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in Lefkoşa Büyükelçisi; Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun Prag Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

Prag Büyükelçisi olarak eski bakan Egemen Bağış görev yapıyordu.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

KKTC Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun kendilerini karşılamadığını belirten CHP lideri Özgür Özel, bu durumu Dışişleri Bakanlığı’na bildireceklerini aktarmıştı.

“Dünyanın neresine gidersek gidelim, büyükelçilerimiz bizleri karşılıyorlar. Gelemezlerse mutlaka bir görevli orada oluyor. Ama biz ne büyükelçi, ne büyükelçilikten kimseyi havaalanında da görmedik. Herhangi bir yerde hatırımızı dahi sormadılar”Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Metin Feyzioğlu
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