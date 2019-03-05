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Özgür Özel: Vaat edecekleri bir şey yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 00:57 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye'de beka sorunu olmadığını belirttiği konuşmasında iktidarı eleştirerek, "Vaat edecekleri bir şey yok o yüzden korkunun siyasetini yapıyorlar" dedi.   Yalova Belediye Başkanı ve CHP Yalova Belediye Başkan Adayı Vefa Salman ile belediye meclis üyelerinin tanıtım toplantısına CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan ile il yönetimi ve partililer katıldı.

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye'de beka sorunu olmadığını belirttiği konuşmasında iktidarı eleştirerek, "Vaat edecekleri bir şey yok o yüzden korkunun siyasetini yapıyorlar" dedi.

Yalova Belediye Başkanı ve CHP Yalova Belediye Başkan Adayı Vefa Salman ile belediye meclis üyelerinin tanıtım toplantısına CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan ile il yönetimi ve partililer katıldı. Toplantıda konuşan Özgün Özel, iktidarı eleştirerek, "Umudu tükettiği için artık korkunun siyasetini yapan birilerini dinlemek zorundayız. Vaat edecekleri bir şey yok o yüzden korkunun siyasetini yapıyorlar” dedi.

Toplantıda CHP Yalova Belediye Başkan Adayı Vefa Salman da bir konuşma yaptı. Salman, ardından meclis üyesi adaylarını tanıttı.

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