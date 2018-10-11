Özgür Özel: Vasiyet özel hukuktur vasiyete karşı kanun çıkartamazsın 

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İş Bankası hisselerine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını anımsatarak "O takmış hisselere. Biraz utanmak biraz çekinmek olur. Vasiyet özel hukuktur, vasiyete karşı kanun çıkartamazsın. Yasalara ahlaka aykırı iştir. Buna tenezzül ederlerse akıllarına gelmedikleri şekilde itiraz ederiz. Evren'in o hisselere çöküşü nasıl engellendiyse tarihin çöplüğünde bu tenezzülünle yerini alırsın" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özgür Özel, İş Bankası hisseleri tartışmalarını anımsatarak şunları söyledi:

"İş Bankası hisseleri, Cumhuriyetin her değeriyle kavga eden Atatürk’le hesaplaşan ona dil uzattığında başına gelenleri bildiği için Atatürk’e İnönü üzerinden saldıran birisi İş Bankası hisselerine takmış durumda. Bunu yapabilir bu tenezzül meselesidir. Buna en son Evren (Kenan Evren) tenezzül etmişti. Yargı Atatürk’ün vasiyetini haklı görmüş korumuştu her dönem darbeciler bunu yapar. Mesele Atatürk’ün vasiyeti demektedir. İş Bankası hisselerinin CHP tarafından yönetilmesini söylemiş. O takmış hisselere. Atatürk vasiyetini bırakmış bir kısmını biz uyguluyoruz bir kısmını Erdoğan uyguluyor. Biz hisseleri düzgünce temsil ediyoruz parayı Türk Dil ve Türk Tarih Kurumuna veriyoruz. Sen uyuyor musun vasiyete? Parayı Atatürk niye gönderdi, Türk tarihi araştırılsın diye. 295 milletvekilini aklına gelen herkesi atıyorsun, atamadığı 4 koltuk var ona da ben atayacağım diyor. Atatürk vasiyetini ayaklar altına alıyoruz cinsinde. Biraz utanmak biraz çekinmek olur. Buna tenezzül etsinler bakalım vasiyet özel hukuktur. Genel hukuk kuralları aşamaz, vasiyete karşı kanun çıkartamazsın. Yasalara ahlaka aykırı iştir. Buna tenezzül ederlerse akıllarına gelmedikleri şekilde itiraz ederiz. Evren’in o hisselere çöküşü nasıl engellendiyse tarihin çöplüğünde bu tenezzülünle yerini alırsın."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Özgür Özel açıklamaları

Haber-Kamera:Nursima ÖZONUR/ ANKARA ,(DHA)

