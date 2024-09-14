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Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu orada bir araya geldiler! Nikah şahidi oldular

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
14.09.2024 19:43
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın oğlu Ozan Karaca ve Ezgi Emren çiftinin nikah şahidi oldu.

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu orada bir araya geldiler! Nikah şahidi oldular

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın oğlu Ozan Karaca, hayatını Ezgi Emren ile birleştirdi. Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı'nda düzenlenen törende çiftin nikahını Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu kıydı.

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ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Nikahta CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır şahitlik yaptı.

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Çifti tebrik eden CHP Genel Başkanı Özel, “Herkesin mutabakatıyla aile cüzdanını Ezgi'ye emanet ediyoruz. Ezgi'yi de Ozan'ımıza emanet ediyoruz. Ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi. Kılıçdaroğlu da çifte tavsiyelerde bulundu.
Nikah merasiminin ardından basın açıklaması yapan Genel Başkan Özel, “Bugün burada güzel bir düğünde buluştuk. İnşallah daha güzellerini de göreceğiz. Bizler inşallah Ezgi ve Ozan'dan güzel haberler de alırız. Onlar da bizimle birlikte çok güzel günler yaşayacaklar. Bundan sonra kötü günler geride kaldı, çok güzel günleri hep beraber yaşayacağız. Denizli'deki bütün vatandaşlarımıza CHP'ye gösterdikleri büyük sahiplenme için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel
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