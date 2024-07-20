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Özgür Özel ve Müsavat Dervişoğlu'ndan 'ittifak' sorusuna yanıt: Orada birleşiriz

20.07.2024 07:32
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İYİ Parti ile CHP arasındaki ittifakın sona ermesiyle birlikte Türkiye siyasetinde önemli değişiklerde beraberinde gelmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ortak açıklama yaptı. Gazetecilerin ittifak sorusuna da yanıt veren iki lider seçimlere kadar geçecek zamanı işaret ederek cevap verdi.

Özgür Özel ve Müsavat Dervişoğlu'ndan 'ittifak' sorusuna yanıt: Orada birleşiriz

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'nin resepsiyonunda bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ortak açıklama yaparak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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İYİ Parti ve CHP arasında normalleşme sorusunu yanıtlayan İYİ Parti Lideri Dervişoğlu, "Bizim aramızda hiç anormalleşme olmadı" diyerek şöyle konuştu:

"Bizim aramızda hiç anormalleşme olmadı, normalleşme arayanların genellikle lafım Özgür Bey'e değil, sistemi anormalleştiren, süreci anormalleştiren insanların böyle bir anlayışı oldu. Biz CHP ve iktidar partisiyle TBMM'de normal standartlarda çalıştık ama toplumu gererek bundan siyaseten nemalanmaya çalışan o gerginliği kutuplaştırmaya dönüştüren, bundan siyasi fayda temin edenlerin aslında rutin bir birliktelik olan bu görüşmelerin normalleşme talebi gibi sunmalarını ben yadırgıyorum.

Bizim her zaman ilişkilerimiz normaldi. TBMM'nin doğru, hızlı ve yerinde işlemesine katkı sağlayan muhalefet partilerinin grup başkanvekilleriydik. Karşı durduğumuz şey süreci anormalleştirenlerdi. CHP'nin AK Parti ile AK Parti'nin İyi Parti ile normalleşmeye ihtiyacı olabilir. Bizim CHP ile ilişkilerimiz hiç anormal olmadı."

"GÜÇLÜ MECLİS GRUBUMUZ BOŞUNA DEĞİLMİŞ"

CHP lideri Özel ise en kısa zamanda güçlü bir parlamentonun oluşması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Biz millet yeni bir görev verene kadar ana muhalefet partisiyiz, muhalefet partileriyiz. Türkiye’nin dışına çıktık mı Türkiye'nin partisiyiz. İki muhalefet partisinde lider değişimi oldu, ikisi de grup başkanvekilliğinden geliyor. Güçlü meclis grubumuz boşuna değilmiş. CHP güçlendirilmiş parlamenter sistem hakkında ne diyor diye soruyorlar altına imza attığımız gün ne dediysek bugün aynısını söylüyoruz. En kısa zamanda güçlü bir parlamentoya kavuşması lazım. Muhalefet partilerindeki lider değişimlerinin dahi grup başkanvekilleri üzerinden yürüyor olması muhalefetin bir bütün olarak hep sahip çıktığı TBMM’nin, milletin gönlünde de partilerin gönlünde de gerçekten farklı bir yeri olduğunu gösteriyor."

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İTTİFAK SORUSUNDA İKİ LİDER DE ZAMANI İŞARET ETTİ

Gazetecilerden gelen ittifak sorusunu yanıtlayan İYİ Parti Lideri Dervişoğlu "Seçimleri geçeli bir yıldan fazla oldu. Önümüzdeki seçimlere yaklaşık 4 yıl var, genel seçime de şayet zamanında yapılırsa uzunca bir zaman var. Şimdiden o günlere ilişkin bir şey söylemek mümkün değil" dedi.

CHP Lider Özel ise, "Her partinin kendini halka en doğru anlatması en doğru muhalefeti yapması, kendisini iktidara hazırlaması zamanı. Eskiden seçimi tek başına kazanamazsan seçimden sonra 40 gün koalisyon görüşmeleri olurdu. Şimdi de seçimler yaklaşırken böyle bir ihtiyaç görülürse makul bir süre önce her şey konuşulur. Ülkenin menfaati ne ise gerektiğinde orada birleşiriz" ifadelerini kullandı.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP İYİ Parti müsavat dervişoğlu
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