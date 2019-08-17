Özgür seçimler için Moskova'da protestolar sürüyor

Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nin protesto yürüyüşüne ise izin verildi. Yürüyüşe, aralarında Sovyetler Birliği bayrağı taşıyan birçok yaşlının da bulunduğu yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor. Partinin adaylarının yerel seçime katılması engellenmese de Komünist Parti Genel Başkanı Gennadiy Züganov, "dürüst seçim" talebiyle protesto çağrısında bulunmuştu. Ancak bu protesto çağrısı, liberal muhalefetin protestolarından ayrı olarak dile getirilmişti.

Protestocular, siyasi tutukluların serbest bırakılmasını ve özgür seçim yapılmasını talep ediyor.Rusya'nın başkenti Moskova'da muhaliflerin belediye seçimlerine katılmaktan men edilmesiyle başlayan eylemler sürüyor. Muhalefet üyesi kişiler, şehir merkezindeki çeşitli anıtların önünde durarak, ülkede hukuk alanındaki keyfi uygulamaları protesto ettiler. Eylemler polisin sıkı gözetimi altında gerçekleştirildi. Moskova'daki yetkililer protesto yürüyüşü ve miting düzenlenmesine izin vermemişti. Organizatörler ise, yasak nedeniyle protestoculara toplu gösteri yapmamaları, bunun yerine tekil göstericilerin pankartlarla sessiz eylem yapmaları çağrısında bulunmuştu. Polisin eylemcileri engellemediği bildiriliyor.

Muhalefet adaylarının seçime katılmasına izin yok

Temmuz ayı ortasından bu yana on binlerce kişi gösteri yaparak, birçok bağımsız ve muhalif adayın 8 Eylül'deki belediye meclisi seçimlerine katılmasına izin verilmemesini protesto ediyor. Geçen hafta sonunda düzenlenen büyük miting sırasında polis yüzlerce göstericiyi gözaltına almıştı. Temmuz ayı sonunda düzenlenen izinsiz gösteride gözaltına alınanların sayısı ise yaklaşık 1400 olmuştu. Eylemlerde polis şiddet kullanmış, polisin göstericilere müdahalesi uluslararası toplumun tepkisini çekmişti.

Kremlin ise polisin müdahalesini savunuyor. Birkaç gün önce Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov'un yaptığı açıklamada, "huzursuzluğun" engellenmesi için "kolluk güçlerinin kararlı davranışının kesinlikle haklı" olduğu kaydedildi.

AFP/AÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

