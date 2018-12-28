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Özgür Suriye Ordusu Menbiç'e hareket etti!

DÜNYA HABERLERİ  | 28.12.2018 16:35 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/PYD’nin Menbiç’ten çekileceğini duyurmasının ardından bu kente komşu olan Cerablus’ta Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin hareketlendiği görüldü. İlçe merkezinde onlarca araçla toplanan yüzlerce ÖSO askeri, Menbiç sınırına hareket etti.

Özgür Suriye Ordusu Menbiç'e hareket etti!

Suriye’nin Menbiç kentine olası operasyonun gündeme gelmesinin ardından terör örgütü PKK/PYD bugün bölgeden çekileceğini duyurdu. Teröristlerin silahlı militanlarını çektiği alanlara rejim güçlerinin girmesini istemesiyle başlayan hareketlilik devam ediyor.

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Menbiç’te gün içerisinde yaşananların ardından son zamanlarda cephe hatlarına asker takviyesi yapan ÖSO unsurları, saat 15.00’ten itibaren Cerablus ilçe merkezinde toplanmaya başladı. Üzerinde uçaksavar bulunan kamyonetlerle meydan ve çevresinde toplanan ağır ve hafif silahlı yüzlerce ÖSO askeri, tekbirler getirerek Menbiç sınırındaki cephe hatlarına ilerlemeye başladı.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Menbiç ÖSO PYD

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
öso denen alçaklar yok edicek Esad sizide Allah'ın izniyle
herzamanki gibi yine yanlış yaptın uzun adam
Mynet in admini Pkk sempatizanı belliki
BİZİ SURİYENİN ASKERİYELE SAVAŞAN İŞGALCİ.. YPG DE SURİYE REJİMİNE YARDIM EDEN MASUM KÖYLÜ OLACAK..ÇAKALLIK DİZ BOYU
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