Özgür Yurtsever Birlik Partisi, Nida Tunus ile ittifakını sonlandırdı

TUNUS (AA) - Özgür Yurtsever Birlik (ÖYB), Nida Tunus Partisi çatısı altında beş ay önce açıklanan birleşmenin sona erdiğini duyurdu.

Tunus'un son seçimlerini birinci sırada tamamlayan ve bu yıl parlamentoda üçüncü sıraya kadar gerileyen Nida Tunus'taki kriz devam ediyor.

Nida Tunus ile yaklaşık beş ay önce birleşen Özgür Yurtsever Birlik Partisi, iki partinin Nida Tunus çatısı altındaki birleşmesinin sona erdiğini duyurdu.

ÖYB Siyasi İşler Bürosu Üyesi Nebil es-Saibi, başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık beş ay önce başlatılan birleşmenin "Nida Tunus'un birleşmeye ilişkin ciddiyetsizliği" nedeniyle sona erdiğini açıkladı.

Tunus Parlamentosu'nda 14 vekili bulunan ÖYB Üyesi Saibi, iki parti arasında 17 Ekim'de açıklanan anlaşmayı iptal ettiklerini duyurdu.

ÖYB'nin parti olarak yasal varlığının devam ettiğini belirten Saibi, partinin siyasi hayatına kendi başına devam edeceğini ifade etti.

İş adamı Selim Riyahi tarafından kurulan ÖYB, 2014 seçimlerini üçüncü sırada tamamlamıştı. Riyahi, hakkında açılan kara para aklama, mali usulsüzlük davaları ve bu davalarda tüm mal varlığının dondurulması nedeniyle Başbakan Yusuf Şahid ile karşı karşıya gelmişti. Tunuslu iş adamı Riyahi, partisi ÖYB'nin Nida Tunus ile Şahid hükümetine karşı birleştiğini açıklamış, birleşme sonucunda Nida Tunus Partisi'nin genel sekreterliği görevine gelmişti.