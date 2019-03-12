"Özgürleştireceğiz dedikleri her ülkeyi köleleştirdiler"

SİİRT (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bugün yönetme sorumluluğu üzerinde olan arkadaşlar kendisinden başka neredeyse hiçbir devletin kalmadığı bir coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti'ni ayakta tutmaya çalışıyor." dedi.

Siirt'teki temaslarını sürdüren Ersoy, bir otelde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Afganistan'dan Fas'a kadar bütün Müslüman ülkelerinde huzursuzluğun hakim olduğunu söyledi.

Ülkeyi ayakta tutmaya çalıştıklarını belirten Ersoy, "Kimileri beka yok desinler, kimileri sıradan bir seçim desinler, şu desin bu desinler ama bir gerçek var, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bugün yönetme sorumluluğu üzerinde olan arkadaşlar kendisinden başka neredeyse hiçbir devletin kalmadığı bir coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti'ni ayakta tutmaya çalışıyor." diye konuştu.

Afganistan'dan Fas'a kadar Müslüman coğrafyasında ayakta kalan devlet sayısının oldukça az olduğunu belirten Ersoy, şöyle dedi: