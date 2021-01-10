HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Özgürlüğüne kavuşan 'Zavadanak Bekir'den kurallara uyun çağrısı

Özgürlüğüne kavuşan 'Zavadanak Bekir'den kurallara uyun çağrısı

10.01.2021 12:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Özgürlüğüne kavuşan 'Zavadanak Bekir'den kurallara uyun çağrısı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası polis ile arasında yaşanan diyaloglar ile fenomen olan ve ’Zavadanak Bekir’ olarak tanınan Bekir Varol, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçundan aldığı 5 ay hapis cezasını tamamlayıp cezaevinden çıktı. Varol’un ilk mesajı, "Korona illetinden kurtulmak için 2 gün evde duramıyorsunuz. Ben 5 aydır cezaevindeyim, toprağı özledim" oldu.

Kaza, geçtiğimiz 15 Mart günü Manavgat’ın Kızılağaç kavşağında meydana gelmişti. Bekir Varol’un (42) kullandığı kamyonetle Niyazi K.’nin kullandığı otomobil çarpışmıştı. Kazada Niyazi K.’nin kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Döndü K. ve Osman K. yaralanmıştı. İhbarla olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, yaralıları ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine götürmüştü. Kazanın ardından ise kamyonet sürücüsü Bekir Varol’un polis ve karşı tarafla diyalogları güldürmüştü. Polisin yaptığı alkol testinde 2.2 promil alkollü çıkan Varol, diğer araç sürücü Niyazi K.’ya, "Koronadan mı kaçıyorsun. Hadi ben sarhoş olabilirim ama devletin ışıklarına uymayan o. Kırmızı ışıkta geçtin" şeklinde tepki göstermişti. Varol’un ayrıca polis ekiplerine olayı anlatırken kullandığı ‘Zavadanak bana çarptı’ sözleri de kendisini fenomen yapmış, Türkiye’nin gündemine oturmuştu.

Kaza sonrası sürücü belgesine 6 ay süresince el konulup para cezası uygulanan Varol hakkında ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan Manavgat 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davada 5 ay hapisle cezalandırılan Varol’un cezası kesinleşti. Alanya Adliyesine giderek teslim olan Varol, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

830ec6f7-43f1-4f7d-9486-8893c460ad11

TAHLİYE EDİLDİ, İLK MESAJI YİNE KORONA OLDU

5 aydır bulunduğu Alanya Kapalı Cezaevi’nden adeta koşarcasına çıkan Bekir Varol, “Lütfen kimse suç işlemesin. Allah düşmanımı bile cezaevine düşürmesin. Kanunlara, yasalara uyalım, insanlara saygılı olalım” dedi.

Cezaevinde düşünmek için çok zamanı olduğunu belirten Varol, “Cezaevinde televizyon seyrederken en çok vatandaşların korona tedbirlerine uymamaları konusunda üzüntü duydum” dedi. Herkesi korona virüs tedbirlerine uymaya çağıran Varol, “2 gün sokağa çıkma yasağına dayanamıyorlar. Ben 5 ay bırakın sokağı toprağı özledim. Lütfen bu illetten bir an önce kurtulabilmek için kurallara uyalım” dedi.
Cezaevi çıkışında kısa bir açıklama yapan Bekir Varol, “Cezaevindeki 5 aylık süreçte bol bol düşünecek zamanım oldu. Hayatımda seyretmediğim kadar televizyon ve haber izledim. Öncelikle vatandaşlarımızı suç işlememeye çağırıyorum. Buraya Allah düşmanımı bile düşürmesin” dedi.

Haber izlerken en çok halkın büyük bölümünün korona virüs tedbirleri konusunda duyarsızlığına üzüldüğünü belirten Varol, “İlk gün söylediğim gibi vatandaşlarımızı korona konusunda duyarlı olmaya, tedbir ve yasaklara uymaya çağırıyorum. Sosyal mesafeyi koruyalım, maskemizi takalım, elimizi sık sık yıkayalım. 2 gün sokağa çıkmamakla bir şey kaybetmeyiz. Bakın ben 5 aydır bırakın sokağı toprağı özledim. Ama şimdi sokağa çıkma yasağı var. Evime giriyor ve yan gelip yatıyorum. Bu günler geçince istediğimizi yaparız” dedi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans ettiAslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti
Şoke eden olay! Mahalleyi birbirine kattıŞoke eden olay! Mahalleyi birbirine kattı
Yurtiçi Kargo iletişim hattı, şikayet numarası, çağrı merkeziYurtiçi Kargo iletişim hattı, şikayet numarası, çağrı merkezi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Şimdiden özledim Muhammedim'

'Şimdiden özledim Muhammedim'

İbo Show açıklaması! 'Birbirimize biraz moral verelim istedik'

İbo Show açıklaması! 'Birbirimize biraz moral verelim istedik'

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Sebebini kimse bilmiyor! Tüm ülke karanlığa gömüldü

Sebebini kimse bilmiyor! Tüm ülke karanlığa gömüldü

TL'yi ateşe verip sigara yaktılar

TL'yi ateşe verip sigara yaktılar

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son dakika: 4 büyükşehirle ilgili sevindirici haber

Son dakika: 4 büyükşehirle ilgili sevindirici haber

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kritik iki baraj kuruma noktasına geldi

Kritik iki baraj kuruma noktasına geldi

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den uyarı geldi

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den uyarı geldi

İran görüntüleri paylaştı: Dünya şokta!

İran görüntüleri paylaştı: Dünya şokta!

Diğer Haberler

İzin belgesini gösterdi ama emniyet kemerinden ceza yedi

İzin belgesini gösterdi ama cezadan kaçamadı

Kaçırıp dövdükleri yarı çıplak kişiyi, otomobile bağlayıp sürüklemek istedikleri ortaya çıktı

Dehşete düşüren olayın detayları ortaya çıktı

Kısıtlamada mahalleyi birbirine kattı, polislere çaydanlıkla direndi

Şoke eden olay! Mahalleyi birbirine kattı

İntihar etmek için pencereden sarkan kişiyi dakikalarca tutup kurtardılar

İntihar eden kişiyi böyle kurtardılar

Sokak ortasında öldürülen Esmanur'un annesinden yürek yakan sözler

Sokak ortasında katledilmişti! Yürek yakan sözler

Dehşet dolu dakikalar! Evi ateşe verdi, mahsur kalanlar oldu

Dehşet dolu dakikalar! Evi ateşe verdi, mahsur kalanlar oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.