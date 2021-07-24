Özgürlük Anıtı'nın Küçük Modeli Washington'da

Amerika’nın sembolü Özgürlük Anıtı’nın aynı heykeltıraş imzasını taşıyan 11 küçük benzerinin olduğunu biliyor muydunuz? İşte o küçük özgürlük anıtlarından biri, tıpkı 105 yıl önceki gibi Paris’ten yola çıktı ve yeni durağı Washington’a ulaştı.

New York’un sembolü Özgürlük Anıtı’nın küçük boyuttaki bu benzeri Paris’ten çıktığı bir aylık yolculuğun ardından Washington’a ulaştı. Fransa’nın ulusal bayramı 14 Temmuz’a yetişti ve büyükelçilik konutunun bahçesine yerleştirildi.

Washington’daki Özgürlük Anıtı, Fransız heykeltıraş Frédéric-Auguste Bartholdi imzasını taşıyan 11 resmi kopyadan biri. New York’taki orijinalinden 16 kat daha küçük olan bu versiyonunun boyu 3 metreden az. Ancak Fransa Büyükelçisi Philippe Étienne'e göre o kısa boy dev idealleri temsil ediyor: “Anıtın küçük kız kardeşi burada, büyükelçilik konutunda sergilendiği an ev sahibi olmak benim için büyük ayrıcalık. Aynı zamanda büyükelçi olarak yalnızca iki ülke arasındaki dostluğun altını çizmekle kalmıyor, ülkelerimiz ve uluslararası işbirliği için önemli bir unsur olmaya devam ediyor.”

Küçük Özgürlük Anıtı son on yıldır Paris’teki Ulusal El Sanatları Müzesi’nde sergileniyordu. Heykeli ABD’ye gönderme fikri ilk olarak, Fransız büyükelçinin müze müdürüyle yaptığı bir toplantıda gündeme geldi. Ancak henüz bir adım atılamadan Corona virüsü pandemisi dünyayı vurdu ve her şey askıya alındı.

Heykeli Amerika’ya taşıma işini üstlenen Fransız şirketinin CEO’su Ed Albright, okyanusta geçen birkaç günün kendileri açısından tarihi öneme sahip olduğunu söylüyor: “Özgürlük heykelinin 105 yıl önce gittiği aynı rotada bu değerli sanat eserini taşımaktan büyük onur duyuyoruz. Özgürlüğün, barışın, diplomasinin sembolü olan bir eseri taşımak bizim için çok ama çok özel.”

Paris’teki Ulusal El Sanatları Müzesi’yle yapılan anlaşmaya göre Küçük Özgürlük Anıtı önümüzdeki on yıl boyunca Fransa’nın ABD Büyükelçilik konutu bahçesinde sergilenecek.

