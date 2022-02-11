‘Özgürlük Konvoyu’ Otomobil Üretimini Dondurdu

Kanada’da kamyon sürücülerinin başlattığı protesto nedeniyle Ford ve General Motors dahil birçok otomotiv şirketinin fabrikalarında faaliyetler durdu. ABD İç Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan bir açıklamada, Amerika’nın belirli noktalarında da benzer protestolar olabileceği belirtiliyor.

Kendilerine ‘Özgürlük Konvoyu’ adı veren çok sayıda kamyon sürücüsü, ABD-Kanada sınırından geçişlerde Corona aşısının zorunlu tutulması başta olmak üzere pandemi nedeniyle devam eden kısıtlamaları protesto etmeye devam ediyor. Kanada’nın başkenti Ottowa’da biraraya gelerek kamyonlarını kentin merkezine park eden protestoculara Avrupa’dan da destek geldi.

Fransa’da yaklaşık 200 kişiden oluşan bir grup, hem aşı zorunluluğunu hem de kısıtlamaların devam etmesini protesto amacıyla eylemlerini Paris’ten Brüksel’e taşıma hazırlığında. Amerikalı yetkililer benzer eylemlerin ABD’ye de sıçramasından endişeli.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan uyarı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı’ndan yerel yönetimlere iletilen bir mesajda, Amerika’da da kamyon sürücülerinin aşı zorunluluğu ve diğer pandemiye karşı önlem amaçlı uygulanan kuralları protesto amacıyla “büyük metropollerde yolları kapatma” planı yapıyor olabileceklerine dikkat çekildi.

Bakanlığın mesajında, olası bir kamyon konvoyunun bu haftasonu Güney California’da, futbol ligi final maçı Super Bowl’un hazırlığı öncesinde eyleme geçebileceği belirtiliyor. Associated Press (AP) haber ajansına göre, bakanlık yetkilileri yerel yönetimlere Salı günü ilettikleri mesajda, eylemlerin 1 Mart’ta Başkan Joe Biden’ın yapacağı ‘Birliğin Konuşması’ öncesinde başkent Washington’a sıçrayabileceği uyarısında bulundu.

ABD-Kanada arasındaki ticaretin yüzde 25’ini kapsayan bir geçiş noktası olan Büyükelçi Köprüsü’nde, sınır bölgesindeki tıkanmanın etkisi birçok sektörde hızlı bir şekilde hissedildi.

Ford yetkilileri, Ontario eyaletinin Windsor kentindeki motor fabrikasının, üretim için gerekli parçaların eksik olması nedeniyle Çarşamba günü kapandığını ancak bugün yeniden faaliyete geçtiğini söyledi. Ancak firmanın Ontario’nun Oakville bölgesindeki fabrikası şu an hala düşük kapasitede faaliyete devam ediyor.

ABD’de ise General Motors şirketi Çarşamba günü Michigan eyaletinin Lansing kentindeki fabrikada üretimi durdurdu. Fabrikanın Perşembe günü ilk vardiyasının dondurulduğu belirtiliyor.

Toyota da Kanada’daki üç fabrikasında parça eksikliği nedeniyle bu hafta sonuna kadar üretim gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı.

Honda’nın Ontario’nun Alliston kentindeki fabrikasında da dün üretimin durdurulduğu, Perşembe günü yeniden başlatıldığı belirtiliyor.

Önceden Fiat Chrysler olarak bilinen Stellantis de tüm Kuzey Amerika faaliyetlerini durdurmak zorunda kalıp Perşembe günü yeniden üretime geçen otomotiv firmaları arasında.

Başta Kanada Başbakanı Justin Trudeau olmak üzere hem Kanada hem de ABD’de yetkililerin protestoculara yolları kapatmayı bırakmaları yönündeki çağrıları devam ediyor. Trudeau’nun hafta başında yaptığı sert açıklamaların ardından protestocular arasında hükümet karşıtı söylemlerin daha da yaygınlaştığı gözlemleniyor.

Ottowa emniyet yetkilileri, dün protestoya katılan araçların sayısının 74’e kadar ulaştığını belirtiyor. Yaklaşık 100 protestocu günlerdir eylemde.

Kanada’ya girişin tıkanması nedeniyle birçok sürücü güzargah değiştirerek kilometrelerce yol katetmek zorunda kaldı.

