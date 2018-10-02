HABER

"Özgürlükler engellenirse ya darbe olur ya da devrim"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 12:45 | Son Güncelleme

Eski İran Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, ifade özgürlüğü ve yasal eylemlerin engellenmesi durumunda bunun "ya darbe ya da devrimle neticeleneceğini" söyledi

Eski İran Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, ülkede toplumun taleplerinin dikkate alınmaması ve ifade özgürlüğü ile yasal eylemlerin engellenmesi durumunda bunun "ya darbe ya da devrimle neticeleneceği" uyarısında bulundu.

Ülkedeki reformist kanadın en önemli liderlerinden Hatemi, ifade ve basın özgürlüğü ile devletin yönetim mekanizmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hatemi, reformist Yeşil Hareketi'nin yöneticileri Mir Hüseyin Musevi ve Mehdi Kerrubi'ye yakınlığıyla bilinen "Kaleme" adlı internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, İran'da konuşma ve iletişim kanallarının kapalı olduğunu, ülkenin ve milletin hayrına bir şeyler söyleyenlerin çeşitli yaftalar ve hakaretlere maruz kaldığını ileri sürdü.

İran'ın henüz tam olarak "dibe vurmadığını" ve sorunların çözülebilir durumda olduğunu dile getiren Hatemi, bunun için yöntem ve politika değişikliğine gidilmesi ve sistemin yapısında da bazı reformlar yapılması gerektiğini söyledi.

Hatemi, toplum mevcut durumdan razı değilse, sözlerine kulak verilmiyor, talepleri dikkate alınmıyor ve eleştirinin önü kapatılarak ifade özgürlüğü ile yasal eylemler engelleniyorsa bunun "ya darbe ya da devrimle neticeleneceği" uyarısında bulundu.

Bugün halkın talepleri doğrultusunda hareket edilip edilmediğine dikkat edilmesi gerektiğine işaret eden Hatemi, toplumda yeteri kadar özgürlük ortamı olmadığını ifade etti.

"Biz ahlaki ve adil bir demokrasi istiyoruz." diyen Hatemi, reformistlerin yanlışı olabileceğini, fakat bunun reformların suçu olmadığını ve reformlardan vazgeçemeyeceklerini kaydetti.

Daha temel reformlar için mekanizmaların düzeltilmesi gerektiğine dikkati çeken Hatemi, reformistlerin yanlış yaptığında bunu cesaretle itiraf etmeleri gerektiğinin de altını çizdi.

Dünya kamuoyunun hali hazırda değişik konularda ABD'ye muhalefet ettiğini vurgulayan Hatemi, İran halkının çıkarları için bu fırsattan yararlanılması gerektiğini belirtti.

Hatemi ayrıca gerekli reformların yapılmaması durumunda ülke olarak "başarısızlıkla" karşı karşıya kalacaklarını söyledi.

PARTNERBilmediğiniz 5 WhatsApp eklentisi!Bilmediğiniz 5 WhatsApp eklentisi!
Jirki aşiretinin lideri, düğünlerde havaya silah sıkılmasını yasakladıJirki aşiretinin lideri, düğünlerde havaya silah sıkılmasını yasakladı
Can Dündar'a adliye önünde saldırı davasında kararCan Dündar'a adliye önünde saldırı davasında karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hatemi İRAN Tahran

En Çok Okunan Haberler

Polis dahi şaşkına döndü! Erkek arkadaşı ilişkiyi reddedince...

Polis dahi şaşkına döndü! Erkek arkadaşı ilişkiyi reddedince...

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları

Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Meteorolojiden tropik fırtına sonrası İstanbul için bir uyarı daha!

Meteorolojiden tropik fırtına sonrası İstanbul için bir uyarı daha!

Kayınpederini öldüren gelin korkunç gerçeği anlattı: Defalarca tecavüz etti!

Kayınpederini öldüren gelin korkunç gerçeği anlattı: Defalarca tecavüz etti!

Kasırga Türkiye'yi 'teğet geçti' derken yeni uyarı geldi! Uzman isim gün verdi

Kasırga Türkiye'yi 'teğet geçti' derken yeni uyarı geldi! Uzman isim gün verdi

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taksim'de tecavüz dehşeti davasında karar

Taksim'de tecavüz dehşeti davasında karar

Bahçelievler'de doktora silahlı saldırı!

Bahçelievler'de doktora silahlı saldırı!

2018 Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan belli oldu

2018 Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan belli oldu

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

Manisa'da otobüste genç kıza taciz! 'Gel bir kere öpeyim'

Manisa'da otobüste genç kıza taciz! 'Gel bir kere öpeyim'

Can Dündar'a silahlı saldırı davasında karar!

Can Dündar'a silahlı saldırı davasında karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.