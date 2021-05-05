"Özgürlükler Pandemide Aşırı Kısıtlandı"

Demokrasiler İttifakı Vakfı ile Latana kuruluşunun düzenlediği bir anketin sonuçlarına göre, dünyada demokratik ülkelerde yaşayanların yüzde 58’i Corona virüsü pandemisiyle mücadelede ülkelerindeki hükümetlerin özgürlükleri aşırı ölçüde kısıtladığı görüşünde. Sonuçları bugün yayınlanan anket 53 ülkeden 50 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Katılımcıların yarısından fazlası ülkelerinin demokratik olduğu ancak ekonomik eşitsizlik ve büyük teknoloji firmalarının gücünün demokrasileri tehdit ettiği görüşünü savundu. Anket sonuçlarına göre, bu ülkelerdekilerin büyük bir çoğunluğu hükümetlerinin pandemiye karşı önlem almasını onaylıyor ancak yüzde 53’ü bu önlemler kapsamında kişisel özgürlüklerinin gereğinden fazla kısıtlandığını söylüyor. “Ekonomik eşitsizlik demokrasilerin önündeki en büyük tehdit” Demokrasiler İttifakı Vakfı Başkanı Anders Fogh Rasmussen, anket sonuçlarına yansıyan durumla ilgili olarak, “Halka daha fazla özgürlük ve demokrasi sunarak Corona virüsü pandemisinden çıkmamız gerekiyor” dedi.

Anket katılımcılarının yüzde 64’ü ekonomik eşitsizliğin demokrasilerin önündeki en büyük tehdit olduğunu savunurken, özellikle Amerika’daki katılımcılar Apple, Google, Facebook ve Amazon gibi büyük teknoloji firmalarının demokrasiler üzerindeki olumsuz etkisinden şikayetçi. “ABD, Rusya ve Çin’den daha büyük bir tehdit” Anketin düzenlendiği 53 ülkeden 46’sında, Amerika’nın demokrasiler üzerindeki tehdidinin Çin ve Rusya’nın oluşturduğu tehditten daha fazla olduğu savunuldu. Amerika’yı birinci tehdit olarak görenlerin ortalaması yüzde 44, Çin’in olumsuz etkisinin en büyük tehdit olduğu görüşünde olanların ortalama oranı yüzde 38, Rusya’nın etkisinin en tehlikeli olduğunu savunanların oranı ise anket sonuçlarına yüzde 27 olarak yansıdı. Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ardından görevi devralan Başkan Joe Biden liderliğindeki yönetim Amerika’ya yönelik küresel bakış açısını olumlu yönde değiştirdi ancak Avrupa, Rusya ve Çin’de, Amerika’nın etkisi hala yaygın bir şekilde olumsuz olarak nitelendiriliyor.

Sosyal medyanın demokrasiler üzerindeki etkisiyle ilgili olarak da, katılımcıların yüzde 62’si olumlu yanıt verdi. Anketin yapıldığı 53 ülke arasında çok partili demokratik sistemlerin yer almadığı ülkeler Çin, Venezuela, Vietnam ve Suudi Arabistan. Türkiye’de demokrasiyi yetersiz bulanlar yüzde 50’nin üstünde Anketin düzenlendiği 53 ülkenin yarısından fazlasında katılımcılar ülkelerindeki demokrasi seviyesinin yeterli olduğunu söylerken, Türkiye, çoğunluğun demokrasinin yetersiz olduğunu savunduğu ülkeler arasında yer aldı. Türkiye’den katılanların yüzde 50’sinden fazlası ülkedeki mevcut demokratik işleyişin yetersiz kaldığı görüşünde, yüzde 20’ye yakın bir bölümü ise ülkenin ‘aşırı demokratik’ olduğunu savunuyor. Suudi Arabistan, Pakistan, Filipinler, Hindistan ve Tayvan, ülkelerindeki demokrasiyi aşırı bulanların en fazla olduğu ilk 5 ülke. Bu oran, Suudi Arabistan’da yüzde 33, Pakistan’da yüzde 27, Filipinler’de yüzde 26, Hindistan’da yüzde 24 ve Tayvan’da yüzde 23 olarak belirlendi.