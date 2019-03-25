HABER

Özhan gönüllüleri yaşlıları ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 18:21 | Son Güncelleme

Özhan Gönüllüler Topluluğu Yaşlılar Haftası sebebiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi sakinlerini ziyarette bulundu.

Özhan gönüllüleri yaşlıları ziyaret etti

Özhan Gönüllüler Topluluğu Yaşlılar Haftası sebebiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi sakinlerini ziyarette bulundu. Yaşlılar keyifli bir gece yaşadı.
Tamamı Özhan Marketler Zinciri çalışanlarından oluşan Özhan Gönüllüler Topluluğu, sosyal sorumluluk projelerine hızla devam ediyor. Özhan Gönüllüleri bu defa yaşlıların yanındaydı. Huzurevinde yaşayan yaşlıların mutluluğu için keyifli bir gece düzenledi. Düzenlenen gecede sahne alan Bursa Dostlar Gezeği şarkılarıyla unutulmaz saatler yaşattı. Çanakkale türküsünün hep birlikte söylendiği dakikalarda duygusallık zirve yaptı. Özhan Gönüllüleri, yanlarında getirdikleri ikramları ve hediyeleri sunarken yaşlılarla tek tek ilgilendi, şarkılara eşlik edip huzurevi sakinleriyle bol bol sohbet etme fırsatı buldu. Renkli görüntülerin oluştuğu geceye mutluluk, zaman zaman da duygusallık hakimdi.
Özhan Marketler Zinciri Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Ayşen Yılmaz, “Huzurevi sakinlerinin hayat enerjisi bizi de sardı. Çok keyifli bir akşam geçirdik. Özhan Gönüllüler Topluluğu adına bizi kabul ettikleri için huzurevi sakinlerine çok teşekkür ederim” dedi.
Özhan Gönüllüler Başkanı Yener Kaptan, “Üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. Her gerçekleştirdiğimiz proje, yenisi için bize ilham veriyor. Herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Dünyanın en büyük ve en yaşlı T-rex fosili bulundu! Dünyanın en büyük ve en yaşlı T-rex fosili bulundu!
Soma Devlet Hastanesi helikopter pistinden ilk hasta sevkiSoma Devlet Hastanesi helikopter pistinden ilk hasta sevki
Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Genelkurmay Başkanı’nı kabul ettiMilli Savunma Bakanı Akar, Katar Genelkurmay Başkanı’nı kabul etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Mansur Yavaş ve anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

Mansur Yavaş ve anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Kağıthane'de yangın! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da büyük yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Van-Hakkari kara yolunda 'çığ düştü' ihbarı!

Ekipleri alarma geçiren ihbar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

Hakkari'de uçak seferleri iptal edildi

Kar nedeniyle seferler iptal edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.