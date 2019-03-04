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Özhaseki: 5 bin projeyi hızlı hızlı yapacağız (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2019 18:53 | Son Güncelleme

NALLIHAN MİTİNGİNE KATILDI AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki, Güdül'deki mitinginin ardından esnafı ziyaret etti.

Özhaseki: 5 bin projeyi hızlı hızlı yapacağız (2)

NALLIHAN MİTİNGİNE KATILDI
AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki, Güdül'deki mitinginin ardından esnafı ziyaret etti. Buradan Nallıhan'a geçen Özhaseki, esnaf ziyaretinde bulundu, ilçe sakinleriyle sohbet etti. Nallıhan mitinginde Mehmet Özhaseki'ye AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı da eşlik etti. Burada kısa bir konuşma yapan Bostancı, "Türkiye'nin bir tarafında bu milletin ortak kaderi ve geleceği için gece gündüz çalışan, düşünen, uğraşan, emeğini, alın terini bu uğurda döken Cumhur İttifakı, diğer tarafta da birbirine benzemeyen ama tek yaklaşımı 'Cumhur İttifakı'nı ve onun ideallerini nasıl yıkabiliriz' olan iki ittifak var. Milletimiz bu iki ittifak arasında karar verecek. Cumhur İttifakı'nın memleket, millet sevgisini, bu milletin ortak kaderi için uğraşmasını, sadece içeride değil dışarıda da bu milletin ve mazlumların çıkarlarını, beklentilerini, dualarını gerçekleştirmek için uğraşmasını engellemek isteyenler var. Karşıdaki ittifak emin olun, içeride her türlü girişime açık. Dışarıdaki girişimler için de bakıyorlar, işlerine gelirse, onları iki adım öne çıkaracaksa ona da 'eyvallah' demekten geri durmuyorlar" ifadelerini kullandı.
'BİZ EMANETÇİYİZ ORADA'
Naci Bostancı'nın ardından söz alan AK Parti adayı Mehmet Özhaseki, belediye bütçesinin halkın malı olduğunu vurgulayarak, "Vekaleti bize veriyorsunuz, biz onu sizin adınıza kullanacağız, doğru yerlerde harcayacağız. Bize düşen o. Biz emanetçiyiz orada. Oraya kimsenin göz dikmemesi lazım. Belediye başkanının kimseyle kavgası olmaz. Ama bir tek şartla, o bütçeye göz diken olursa onun gözünü oymak lazım. Onunla kavgası olur" diye konuştu.
'NALLIHAN'A DOĞAL GAZI GETİRECEĞİZ'
Nallıhan'da kültür merkezi projesinin devam ettirileceğini belirten Özhaseki, "Görev Karayolları Genel Müdürlüğü’nün; ama bizim de takip edeceğimiz iş, Nallıhan'a gelen karayolunun duble hale getirilmesi. Bunu sonuna kadar takip edeceğiz" dedi. Doğal gazın Nallıhan'ın yakınlarına kadar geldiğini söyleyen Özhaseki, "İnşallah doğal gazı da getireceğiz. Kışımız biraz sert geçiyor, hanımlarımız da beylerimiz de zorlanıyorlar. Bu sıkıntıdan sizleri kurtaracağız, endişeniz olmasın" ifadelerini kullandı.
'SİZ KİMİNLE EŞ TUTUYORSUNUZ O LANET ÖRGÜTÜ'
Özhaseki, HDP milletvekillerini de eleştirerek, "Gelip de buralarda en lüks yerlerde yaşayarak, yüksek maaşlar alarak terör örgütünün savunuculuğu yapılamaz. O HDP'nin milletvekilleri çıkıyorlar Meclis'te, 'Biz barıştan yanayız, demokratik bir ülke olmak istiyoruz.' Güzel, kim istemiyor ki zaten? Ama arkasından gelen işler tehlikeli; 'Şiddet dursun, iki taraf da silah bıraksın.' Anlayamadım. İki taraftan kastınız kim? Birisi lanet örgüt PKK, peki öbür taraf kim? Güya bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusu, askeri, polisi silah bırakacakmış. Ya siz kiminle eş tutuyorsunuz o lanet örgütü? Onlar bu devletin dibine dinamit koymaya çalışanlar" dedi.
ÇAYIRHAN'A REKREASYON ALANI SÖZÜ
Nallıhan'daki çalışmalarının ardından Çayırhan Mahallesi'ne geçen Özhaseki, burada partisinin seçim irtibat bürosunun açılışında konuştu. Çayırhan'daki sağlık ocağının kapanmayacağını belirten Özhaseki, "Göl kenarına bir rekreasyon alanı yapmamız lazım. Kadınlarımız için bir yaşam merkezi yapacağız. Orayı da ayağa kaldıracağız. Cumhurbaşkanımız zaten millet bahçelerine özel önem veriyor. Orası inşallah herkesin gidip keyif yapacağı mekan haline gelecek" diyerek projelerini anlattı.
Kendisine seslenen asker annesini dinleyen Özhaseki, "Ablam diyor ki, 'Benim oğlum asker, yemin törenine gittim, sen orayı saray yapmışsın.' Allah razı olsun, sağ olasın" yanıtını verdi.

FOTOĞRAFLI

Özhaseki: 5 bin projeyi hızlı hızlı yapacağız (2)Özhaseki: 5 bin projeyi hızlı hızlı yapacağız (2)Özhaseki: 5 bin projeyi hızlı hızlı yapacağız (2)Özhaseki: 5 bin projeyi hızlı hızlı yapacağız (2)

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