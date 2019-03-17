Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Dört aday daha çıktı. Ama bu dört aday Ankara’ya nasıl hizmet edeceğini söylemedi" dedi.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Etimesgut Seçim Bürosu açılışına katıldı. Açılışta bir konuşma gerçekleştiren Özhaseki, "İçimizde bir dert ve sancı var, bu dert bizim milletimizin derdi. Sizler beni iyi tanıyorsunuz. Çok şükür biz hizmet ettik, eser bıraktık. İşin başında belediyeye geldiğimde kapıda alacaklılar var, borç dolu bir kasa var. İşe böyle başladık. 21 yıl gayret ettim, uğraştım. Gece gündüz çalıştım önce altyapı ve üst yapı sorununu çözdüm. Sonra şehri büyütecek projeler yaptım. Kayak merkezi, raylı sistem, stadyum yaptırdım. Bir adam geliyor, çalışıyor, çabalıyor, bütün hizmetleri yaptırıyor sonunda da kasası dolu bir belediye bırakıyor. Bu nasıl bir iştir" ifadelerini kullandı.

Etimesgutlulardan, Cumhur İttifakı’nın Etimesgut Belediye Başkan adayı Enver Demirel’e destek isteyen Özhaseki, "Önümüzde bir seçim var. 25 ilçemizde ve Ankara Büyükşehir Belediyesinde bir imtihan var. Biz dersimize çalıştık. Çevre projelerimizi, ticaret ve sanayinin nasıl gelişeceğini yazdık ve altına imzamızı attık. Burada Enver kardeşimiz var. Sizler Enver kardeşimizin çalışkanlığını biliyorsunuz. Etimesgut’ta, MHP’nin Etimesgut adayı olan Enver Demirel’i destekliyoruz. Biz yerli insanlarız. Bizim derdimiz bu ülke için çalışmak. Ankara’ya nasıl hizmet ederiz, diye konuşuruz sanıyordum ama ne gezsin. Dört aday daha çıktı. Ama bu dört aday Ankara’ya nasıl hizmet edeceğini söylemedi. CHP’nin adayı su projesi tutturmuş. Bunu da Mustafa Tuna halletti. 2 gün önce Çamlıdere Barajı’ndan Ankara’ya Gerede’den gelen suyu basmaya başladık. E o zaman soruyorum Mansur Yavaş’a, 5 sene boyunca ne yapacaksın?" şeklinde konuştu