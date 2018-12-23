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Özhaseki, AK Parti'li gençleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdü

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.12.2018 17:16 | Son Güncelleme

ANKARA'da partisinin İl Gençlik Kolları Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, yoğun istek üzerine gençleri, telefonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürdü.

Özhaseki, AK Parti'li gençleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdü

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da partisinin İl Gençlik Kolları Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, yoğun istek üzerine gençleri, telefonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürdü.
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, partisinin İl Gençlik Kolları Danışma Meclis toplantısına katıldı. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, Mehmet Özhaseki'ye partili gençler yoğun ilgi gösterdi. AK Parti gençlerin 'Reisi ara' şeklindeki isteğini geri çevirmeyen Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Özhaseki, daha sonra telefonun sesini salona vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını gençlere dinletti.
'MEHMET ÖZHASEKİ AĞABEYİNİZ ADAYIMIZ'
Gençlere selam göndererek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinde büyük bir mücadele verileceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "Hamdolsun hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapıyoruz. Mehmet Özhaseki ağabeyiniz Ankara'dan Büyükşehir Belediye Başkan adayımız" sözleri uzun süre alkışlandı.
Özhaseki’nin, daha önce Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığını ve kendisiyle Ankara’da seçime girdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi dedik ki; 'Ankara'ya Mehmet Bey yakışır.' Gerek kişiliğiyle, gerek Çevre Şehircilik Bakanlığı ile bu deneyimlerini Ankara’da her yönüyle ortaya koyacak olan bir belediye başkanına zaten Ankara’nın ihtiyacı var. Bu konuyla ilgili çok çalışmamız lazım, çok gayret etmemiz lazım, bunun neticesinde de inşallah Ankara'yı çok daha farklı bir konuma getirmemiz lazım" dedi.
'GENÇLİĞE ÇOK İHTİYAÇ VAR'
Erdoğan, konuşmasında gençlere seslenerek şunları söyledi:
"Zaten Ankara, özellikle 1994’ten itibaren Sayın Gökçek ile birlikte bir süreci yaşadı. O değişim dönüşüm süreçleriyle birlikte, sürekli güzelleşen, sürekli dönüşen bu Ankara'mızı bundan sonra daha iyi şekilde devam ettirmemiz lazım. Bunun için tabi siz gençliğe çok ciddi ihtiyacımız var. Gençliğimizin çalışmasına çok ciddi ihtiyacımız var. Özhaseki Ağabeyiniz bilesiniz ki, yerel yönetimde her zaman sizlerin yanında olacaktır. Yurtlarda sizin yanınızda olacaktır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "İnşallah 31 Mart akşamı hep birlikte bu heyecanı yaşamaya hazır mıyız?" sorusuna salonda bulunan gençler, 'hazırız' cevabını verdi.

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Özhaseki, AK Parti'li gençleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdüÖzhaseki, AK Parti'li gençleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdüÖzhaseki, AK Parti'li gençleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdü

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