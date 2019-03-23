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Özhaseki: Ankapark'ı 980 bin kişi ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 19:15 | Son Güncelleme

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Bugün Ankapark’ı ziyaret eden sayısı tam 980 bin kişi.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Bugün Ankapark’ı ziyaret eden sayısı tam 980 bin kişi. Ciddi bir rakam, demek ki Ankara’da bu tür etkinliklere ihtiyaç var. Bazen ‘O nereden çıktı, niye bu yapıldı’ vesaire diyenler, sadece evlerinden işlerine gitmeyi arada bir alışveriş merkezine gitmeyi yaşam zannediyorlar" dedi.
AK Parti'li Özhaseki, Büyük Ankara mitinginin ardından Ankapark’ı ziyaret etti. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Özhaseki, açıklamalarda bulundu. 500 bine yakın kişinin AK Parti-MHP ortak mitingine katıldığını ifade eden Özhaseki, "Herhalde Ankara’nın şu ana kadar gördüğü en muhteşem mitingdi. Bizi destekleyen tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar var olsunlar" dedi.
'ANKARA’DA BU TÜR ETKİNLİKLERE İHTİYAÇ VAR'
Ankapark’ın büyük bir ihtiyacı karşıladığını aktaran Özhaseki, "Ancak hakkında söylenenler, spekülasyonlar, dedikodular, iftiralar o kadar çok üzücüydü ki şu muhteşem kalabalığa bakınca insan buranın doğru bir proje olduğunu anlamış oluyor. Dün hafta içi olmasına rağmen 230 bin hemşerimiz gelip Ankapark’ı gezmişler ve burada eğlenmişler. Arkadaşlardan öğrendim, bugün Ankapark’ı ziyaret eden sayısı tam 980 bin kişi. Ciddi bir rakam, demek ki Ankara’da bu tür etkinliklere ihtiyaç var. Bazen ‘O nereden çıktı, niye bu yapıldı’ vesaire diyenler, sadece evlerinden işlerine gitmeyi arada bir alışveriş merkezine gitmeyi yaşam zannediyorlar. Bu doğru bir şey değil. Bir şehirde sanat, kültür, spor, eğlence olmalı. Eğlencenin meşru türünü ve insanların beklediği tarzda olanını belediyeler sunarlar. Bu özellikle bir para karşılığı veya kazanç elde etmek için yapılmaz. Eğer şehirde bu tür etkinlikler olmazsa kocaman bir huzurevine döner. Buraya emek veren tüm Ankara Büyükşehir Belediyesi elemanlarına başta Melih başkanımız olmaz üzere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:
-Ankarpark ziyareti
-Açıklama
Haber-Kamera: Arda ERDOĞAN-Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA)

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