Özhaseki: Ankara yemyeşil olacak (2)

'ANKARA GİBİ BİR YERDE KEŞKE 5 ADAY OLSAYDI'

AK Partili Özhaseki, Altındağ Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kızılcahamam Çamlıdere Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (ESYAV) Genel Kuruluna katıldı. Burada konuşan Özhaseki, rakibi CHP'li Mansur Yavaş'ın ortaya proje koyamadığını savundu. "Ankara gibi bir yerde keşke 5 aday olsaydı" diyen Özhaseki, şöyle konuştu: "5 aday da ayrı ayrı bu kitapçıklardan yazsaydı. Televizyonlarla hepimiz oturup projelerimizi anlatsaydık. Gençler, çocuklar için ne yapacağız tek tek söyleseydik. Nerelerde raylı sistemi yapacağımızı tek tek keşke anlatabilseydik. Ama ne yazık ki bu ortamı bulamadık. Ya nasıl olmaz, Ankara'ya aday oluyorsun bir tane proje yok ortada. 'Olmaz olur mu, su paralarını düşüreceğim' dedi. Arkadaşlar, inanın bazen ne diyeceğimi şaşırıyorum. Su parasından proje olmaz, bu tarifedir, ekmek parası gibi, otobüs parası gibi."

'GEREDE’DEKİ TÜNELİN UCU GÖZÜKÜYOR'

Su fiyatının maliyetine bakıldıktan sonra belediye meclisi kararıyla yeniden belirlendiğini aktaran AK Partili Özhaseki, "Bundan proje olur mu ya? Su fiyatlarını Mustafa Tuna başkanımızla konuştuk, geriye çekti, yüzde 30 indirdi. Ne oldu, bitti mi projen senin? Bitti o zaman demek ki. Su fiyatları şundan dolayı geri çekildi; yakında Gerede'deki tünelin ucu gözüküyor. Memba suları gelecek, herkes çeşmesini açtığında o pırıl, pırıl suları içecekler. Ankara’mız inşallah bundan sonra memba suyu içecek. Kızılırmak tarafından Kesikköprü’ye terfi istasyonları ile gelen su da gelen su da yedekte bekletilecek."

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ANKARA (DHA)

