Özhaseki: Ankaragücü maç için bir daha dışarı gitmeyecek (2)

Türkiye'de 40-50 yıldır faaliyet gösteren bazı grupların gerçek yüzlerini 3-4 yıl içinde ortaya koyduğunu belirten Özhaseki, "Benim Ankara'ya gelişim 1974 yılı. 17 yaşında bir delikanlı olarak Hacettepe'ye geldim. Hacettepe'nin duvarında gördüğüm yazılardan ürkmüştüm. 'Bıji Azadi', 'Kurdan Azadi' yazıyordu. O günlerde başlayıp devam eden, özellikle Haziran seçimleri öncesinde terörü yükseltip, özyönetim ilan edip bağımsızlığa giden adımlar atıyorlardı. İstiyorlardı ki, terör yükselsin bizler de buradan bakınca, 'Allah belanızı versin nereyi istiyorsunuz 8-10 şehit verdik, yeter ki bitsin bu iş diyelim' istediler. Böyle bir tehlikeyle karşı karşıya geldik. Arkasından FETÖ denen bir bela. 'Müslüman'ız' dediler, 'çocuklarınızı verin terbiyeli büyütelim' dediler, 'zenginlere kurbanlarınızı verin' dediler, 'hizmet eriyiz' dediler. Çirkin yüzlerini Cumhurbaşkanımız gördü. Bunların gerçek yüzünü 15 Temmuz'da gördük. Müslüman olmaz zaten de insan bile denmez bunlara. DEAŞ diye bir şey çıktı, kara kara adamlar. Ellerinde pala var kesiyorlar, bir de kelime-i şahadet getiriyorlar. Bunların hepsinin finansörleri, istekleri aynı, Türkiye’yi bölmek istiyorlar. Terör devleti kurmak istiyorlar, bizi terör devletiyle sınır yapmak istiyorlar. Cumhurbaşkanımız bunun karşısında dimdik ayakta durdu. Umurunda değil ölüm, yıllardır beraberiz, orada gördüğümü söylüyorum. Cenabı-hak uzun ömürler versin, ölüm umurunda değil. O insanın liderliğiyle bu belaları atlattık" dedi.

'FETÖ AĞZIYLA KONUŞULUYOR'

Bütün partilerle birlikte terörle mücadele etmek istediklerini söyleyen Mehmet Özhaseki, şöyle konuştu: "Bu bir beka meselesi. Orada bir tek insan vardı, Devlet Bahçeli. İrade ortaya koydular, bunu genel seçimlerde yaşadık şimdi de devam ediyoruz. Ben inanıyorum ki bütün partilerin seçmenleri yerli ve millidir. Ama yukarıda basit oy hesapları yapılınca bu işlere bile karşı çıkılıyor. FETÖ ağzıyla konuşuluyor. 15 Temmuz gecesine FETÖ, Amerika'dan 'tiyatro' diyor. Türkiye'deki temsilcileri de 'tiyatro' diyor. Böyle bir ortamda Devlet Beyle Cumhur İttifakını yürütüyoruz, bundan da mutluyuz. Mesele belediye meselesi değil, bu ülkenin beka meselesi."

'ŞEHİRLER TEMİZLENDİ, DAĞLAR TEMİZLENDİ'

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğü sırada Güneydoğu Anadolu bölgesinin koordinatörlüğünü yaptığını aktaran Özhaseki, şunları söyledi: "Cizre, Nusaybin, İdil bilmezdim. Orada teröristler yakmış yıkmışlar, 100 binden fazla ev hasarlı insanlar mağdurdu. 1.5 yıl içinde şehirleri tertemiz edip ayağa kaldırdım. Oradaki herkesin imzasını alarak, anlaşıp, 'Allah devletimizden razı olsun' dedirttim. Oradaki insanlar devletine bağlı, bayrağına saygılı, din deyince hepsi ayağa kalkıyorlar. Bu insanlar PKK zulmü altında inliyorlardı. Şehirler temizlendi, dağlar temizlendi. Ara ara sınırdan içeri girip bomba koyup canımızı yakmak istiyorlar, bunlara da eyvallah edecek halimiz yok."