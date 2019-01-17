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Özhaseki: Ankaragücü maç için bir daha dışarı gitmeyecek (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 16:13 | Son Güncelleme

TAKSİCİ ESNAFIYLA BİR ARAYA GELDİ AK Partili Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında Çankaya'da bulunan bir taksi durağını ziyaret etti.

TAKSİCİ ESNAFIYLA BİR ARAYA GELDİ

AK Partili Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında Çankaya'da bulunan bir taksi durağını ziyaret etti. Ziyaret nedeniyle kurban kesen taksiciler, Özhaseki'ye yoğun ilgi gösterdi. Özhaseki'nin ziyaret sırasında Ankaragücü atkısı takması dikkat çekti. Programda taksicilere hitap eden Özhaseki, Cumhur İttifakı'nın neden kurulduğunu anlattı.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE BELALARI ATLATTIK'

Türkiye'de 40-50 yıldır faaliyet gösteren bazı grupların gerçek yüzlerini 3-4 yıl içinde ortaya koyduğunu belirten Özhaseki, "Benim Ankara'ya gelişim 1974 yılı. 17 yaşında bir delikanlı olarak Hacettepe'ye geldim. Hacettepe'nin duvarında gördüğüm yazılardan ürkmüştüm. 'Bıji Azadi', 'Kurdan Azadi' yazıyordu. O günlerde başlayıp devam eden, özellikle Haziran seçimleri öncesinde terörü yükseltip, özyönetim ilan edip bağımsızlığa giden adımlar atıyorlardı. İstiyorlardı ki, terör yükselsin bizler de buradan bakınca, 'Allah belanızı versin nereyi istiyorsunuz 8-10 şehit verdik, yeter ki bitsin bu iş diyelim' istediler. Böyle bir tehlikeyle karşı karşıya geldik. Arkasından FETÖ denen bir bela. 'Müslüman'ız' dediler, 'çocuklarınızı verin terbiyeli büyütelim' dediler, 'zenginlere kurbanlarınızı verin' dediler, 'hizmet eriyiz' dediler. Çirkin yüzlerini Cumhurbaşkanımız gördü. Bunların gerçek yüzünü 15 Temmuz'da gördük. Müslüman olmaz zaten de insan bile denmez bunlara. DEAŞ diye bir şey çıktı, kara kara adamlar. Ellerinde pala var kesiyorlar, bir de kelime-i şahadet getiriyorlar. Bunların hepsinin finansörleri, istekleri aynı, Türkiye’yi bölmek istiyorlar. Terör devleti kurmak istiyorlar, bizi terör devletiyle sınır yapmak istiyorlar. Cumhurbaşkanımız bunun karşısında dimdik ayakta durdu. Umurunda değil ölüm, yıllardır beraberiz, orada gördüğümü söylüyorum. Cenabı-hak uzun ömürler versin, ölüm umurunda değil. O insanın liderliğiyle bu belaları atlattık" dedi.

'FETÖ AĞZIYLA KONUŞULUYOR'

Bütün partilerle birlikte terörle mücadele etmek istediklerini söyleyen Mehmet Özhaseki, şöyle konuştu: "Bu bir beka meselesi. Orada bir tek insan vardı, Devlet Bahçeli. İrade ortaya koydular, bunu genel seçimlerde yaşadık şimdi de devam ediyoruz. Ben inanıyorum ki bütün partilerin seçmenleri yerli ve millidir. Ama yukarıda basit oy hesapları yapılınca bu işlere bile karşı çıkılıyor. FETÖ ağzıyla konuşuluyor. 15 Temmuz gecesine FETÖ, Amerika'dan 'tiyatro' diyor. Türkiye'deki temsilcileri de 'tiyatro' diyor. Böyle bir ortamda Devlet Beyle Cumhur İttifakını yürütüyoruz, bundan da mutluyuz. Mesele belediye meselesi değil, bu ülkenin beka meselesi."

'ŞEHİRLER TEMİZLENDİ, DAĞLAR TEMİZLENDİ'

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğü sırada Güneydoğu Anadolu bölgesinin koordinatörlüğünü yaptığını aktaran Özhaseki, şunları söyledi: "Cizre, Nusaybin, İdil bilmezdim. Orada teröristler yakmış yıkmışlar, 100 binden fazla ev hasarlı insanlar mağdurdu. 1.5 yıl içinde şehirleri tertemiz edip ayağa kaldırdım. Oradaki herkesin imzasını alarak, anlaşıp, 'Allah devletimizden razı olsun' dedirttim. Oradaki insanlar devletine bağlı, bayrağına saygılı, din deyince hepsi ayağa kalkıyorlar. Bu insanlar PKK zulmü altında inliyorlardı. Şehirler temizlendi, dağlar temizlendi. Ara ara sınırdan içeri girip bomba koyup canımızı yakmak istiyorlar, bunlara da eyvallah edecek halimiz yok."

'1 HAFTA SONRA ERYAMAN’DA MAÇLARA BAŞLIYORUZ'

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Ankara'ya çok emekleri olduğunu belirten Mehmet Özhaseki, "Şimdi yeni bir dönem başlıyor, yepyeni hizmet dönemi başlıyor. Allah nasip ederse hepsini yaparız. En büyük gücümüz önce Allah ama daraldığımızda sırtımızı yasladığımız Cumhurbaşkanımız var" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ankara'daki stat sorunundan bahsettiğini ifade eden Özhaseki, "Sorunu Cumhurbaşkanımıza doğru dürüst anlatmamışlar. Dedim ki, 'orası yapıldı ama ihtilaf var, şöyle şöyle sorular var bunu çözersek Ankaragücü sağa sola gitmeyecek.' Mustafa Tuna Başkanı, müteahhit firmayı çağırdık, anahtarı alıp Gençlik Spor'a teslim ettik. 2-3 gün içinde koltuk koyuyorlar, gişeleri ayarlıyorlar. İkinci yarıdaki maça, 1 hafta sonra Eryaman’da maçlara başlıyoruz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ziyaretten görüntü
-Mehmet Özhaseki'nin açıklaması
-Detay

Haber-Kamera: Arda ERDOĞAN-Özgür ALTIN/ANKARA,(DHA)

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