Özhaseki: Ankaragücü maç için bir daha dışarı gitmeyecek (3)

ÇANKAYA İLÇE TEŞKİLATI ZİYARETİ AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında MHP Çankaya ilçe teşkilatını ziyaret etti. Ziyarette konuşan Özhaseki, Anadolu’nun bütün mazlumların sığınağı olduğuna dikkat çekerek, "Bu devletin yücelmesini, milletin yükselmesini istemeyen gruplar var. Gençliğimizden beri hep derneklerde vakıflardayız o zaman bize derlerdi ki, ‘Üç tarafımız denizle, dört tarafımız düşmanla çevrili’ ben bunu abartılı bulurdum ancak gördüm ki bu söz az bir sözmüş, On dört tarafımız düşmanla çevriliymiş. Ben bunca bela yağmur gibi yağdığı halde ayakta duracak millet hatırlamıyorum. Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle, Sayın Devlet Bahçeli’nin öngörüleri ve kol kola girmeleriyle yerli milli düşünen kim varsa bu belaları atlattık. Kurumsal olarak yanımızda duran yok ama o partilere oy verenler yanımıza gelince kalabalık olduk" dedi. 'BOYNUMUZU YIKIP GİDEBİLİRDİK' Hacettepe’ye öğrenci olarak kayıt olmaya geldiği gün, duvarlara 'biji azadi' yazanların bir kişiye kalaslarla vurduğunu gördüğünü anlatan Özhaseki, "Ortada 10 kişiye yiğitçe direnen Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısıydı onu tanıyordum. O gün orada olayların içine girdik başladık Bismillah diyerek. İnsan olarak dayanamazsınız boynumuzu yıkıp gidebilirdik ama insanlığımızdan çıkardık" diye konuştu.

'SEÇİLMİŞ OLMAM ÜLKEYİ BÖLME HAKKI VERİR Mİ?' MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 'Beka mı belediye mi?' sözünü hatırlatan Özhaseki şöyle konuştu: "Binlerce belediye feda olsun. Böyle bir durumda yeniden ittifak görüşmelerini sürdüren kardeşinizim Sadir Beyle sohbet ediyoruz, şehirleri gözden geçiriyoruz. 3 senin 5 benim olsun diye derdimiz yok. MHP’li Ahmet de olmuş AK Parti'li Osman da olmuş hiçbir farkı yok. Ama istiyoruz ki PKK’ya müzahir bir adama gitmesin, FETÖ’ye yatkın bir adama gitmesin. Bunlar ülkemizin başına bela olarak döner. Kayyum yasası çıktı bazı belediyelere el konuldu. Ana muhalefet başta olmak üzere, ‘Seçimle gelmiş adama nasıl işten el çektirirsiniz’ gibi görünüşte masumane savunmalar. Peki arkadaşlar ben 5 kere Belediye Başkanı seçildim. 3 kere de milletvekili seçildim. Soru şu; benim 8 kere seçilmiş olmam bana suç işleme özgürlüğü, bu ülkeyi bölme hakkı verir mi? Bu milletin parasını alıp da Kandil’e gönderme hakkı verir mi? Suyumuz doğru dürüst aksın diye insanlar bana oy veriyor. Paraları çal Kandil’e gönder belediyenin araçlarını götür PKK’lılara hizmet etsin. Bunun için mi veriyorlar? 100 kişi çalışacak yere bin kişilik ihale veriliyor geriye kalan parayı Kandil’e gönderiyorlar."

'GÖZ MÜ YUMAYIM?' Belediyelerin personel maaşının belli limiti aşmaması gerektiğinin altını çizen Özhaseki, "Vergileri göndereceğiz oradaki PKK’lılar alıp dağa gönderecekler. Patnos’ta 5 sene önce sözleşme yapmışlar, geçici işçilere 6 bin 300 lira daimilere 7 bin lira. Diyeceksiniz ki işçiyi düşünmüş ne güzel. Şunun için itiraz ediyorum, 1 lira para yok ortada. Böyle bir para da verilmiyor, resmi kayıtlara böyle işleniyor, imza attırılıyor, 7 binin 6 bin 500’ü dağa gönderiliyor. Birbirimize numara mı yapalım? Göz mü yumalım?" dedi. '10 BİN KİLOMETRE ÖTEDEN NİYE GELDİLER?' Cizre’de bir otelin açılışına gittiğinde yaşadıklarını anlatan Özhaseki şunları kaydetti: "Sokak sokak geziyordum, burada ne söylüyorsam orada da aynısını söylüyordum. Yatırımlardan bahsettikten sonra muhatabıma dedim ki HDP’nin oyu yüzde 95’lerde herkes PKK’nın siyasi uzantısına ya gönüllü, büyük ihtimalle de çoğu zorla oy vermiş insanlar. Dedim ki bir şeyi merak ediyorum, hepinizin gözleri ışıl ışıl beni dinliyorsunuz. Şu telin öbür yanı Suriye mi? Evet dediler. Akrabalığınız var mı? Evet dediler. Tarihi bir geçmişiniz var, kültür bağınız da var akrabalığınız da var. Sonra yüz yılın başında tel örgüyü çekip ayırmışlar. Peki dedim Amerikalılar var, Avrupa Birliği’nden gelenler var. Onlarla bir ilginiz var mı sizin? Onlarla yaşanmışlığınız var mı sizin? Yok değil mi dedim bakıyorlar. Peki niye sormuyorsunuz bu adamların ne işi var burada? 10 bin kilometre öteden bu adamlar niye geldiler? Ne amaçları var bunların neredeyse çoğunluğu büyük bütçe oluşturup sizin çocuklarınıza para, silah olarak veriyorlar. Legal kuruluşlarla beyinlerini yıkayıp dağa gönderiyorlar. Sonra da bize, kardeşlerinize bin yıldır beraber yaşadığınız akraba olduğunuz insanlara silah sıktırıyorlar. Niye sormuyorsunuz? Bunu niye sorgulamıyorsunuz? Sessizlik var salonda. Dedim, herhalde diyorsunuz ki ‘Amerikalılar özgürlük, eşitlik getirecekler’ yemin ediyorum bunlar size bitlerini vermezler dedim. Ne varsa birbirimizden var sizinle. Bu gerçekleri belaları anlatmalıyız. Beka meselesinin yanında bunların hiçbir hükmü kalmıyor. Allah bu birlikteliğimizi devam ettirsin huzurumuzu da bozmasın."