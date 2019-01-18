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Özhaseki: Ankaragücü maç için bir daha dışarı gitmeyecek (4)

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.01.2019 00:17 | Son Güncelleme

'ERDOĞAN, ASKERİ VESAYET REJİMİNİ YERLE BİR ETTİ' AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, partisinin Çankaya genişletilmiş ilçe yönetim toplantısına katıldı.

Özhaseki: Ankaragücü maç için bir daha dışarı gitmeyecek (4)

'ERDOĞAN, ASKERİ VESAYET REJİMİNİ YERLE BİR ETTİ'
AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, partisinin Çankaya genişletilmiş ilçe yönetim toplantısına katıldı. Merhum Başbakan Adnan Menderes’in Yassıada’da yaşadıklarını hatırlatan Özhaseki, "Bu vesayet rejimini Rahmetli Ecevit, Demirel, Özal, Erbakan herkes biliyordu ama bunun canına okuyacak bir yiğit yoktu memlekette. Recep Tayyip Erdoğan geldi, bu askeri vesayet rejimini bitirdi, yerle bir etti" dedi.
'ALLAH BİR SAHİP GÖNDERDİ O DA RECEP TAYYİP ERDOĞAN'
Fazilet Partisi eski milletvekili Merve Kavakçı’yı anımsatan Özhaseki şöyle konuştu:
"Rahmetli Başbakan eli ayağı titreyerek, ‘Bu hanımefendiye haddini bildirin’ diye bağırıyordu. Niye? Laiklik tehlikeye düşüyordu. Şimdi bu benim hakkım değil mi? Meclis’teki hanım kardeşlerimizin yarısının başı açık, yarısının kapalı. Laiklik tehlikeye girdi mi? Cumhuriyet'e bir şey oldu mu? Emin olun kardeşlik, birlik, beraberlik oldu. Bu kötülüklerin üzerinden gelecek kimse yoktu, Allah bir sahip gönderdi o da Recep Tayyip Erdoğan. Allah uzun ömürler versin. İktidarlar iş başına geldiklerinde kim iş başına getirmişse onlara hizmet ederler. Para babaları getirmişse adamın birinci işi o para babalarına hizmet olur, mafyalar getirmişse onlara hizmet olur, basın yayın organları getirmişse onlara hizmet olur. Millet getirmişse millete hizmet olur biz işte bunu yaptık."

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