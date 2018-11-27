Özhaseki: Ankara'nın değerlerini öne çıkaracak projeleri açıklayacağım (2)

GÖKÇEK BAŞARI DİLEDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı 23 yıl yaptıktan sonra istifa eden Melih Gökçek, AK Parti'nin 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri için Ankara’dan aday gösterdiği Mehmet Özhaseki'ye sosyal medya hesabından başarı diledi..

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı 1994 ve 2017 yılları arasında yapan Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak, AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki’yi açıklamasının ardından sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Gökçek mesajında, 'AK Partimizin 60 belediye başkan adayı belli oldu. Ankara’mızın adayı Sn Mehmet Özhaseki... Sn Özhaseki’ye, diğer adaylara ve ittifakın adaylarına başarılar diliyorum' dedi

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)

