Özhaseki: Ankara'ya adaysanız projelerinizle geleceksiniz

Arda ERDOĞAN- Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA) - AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki, rakibi Mansur Yavaş'a yönelik eleştirilerde bulunarak, "Ankara gibi başkentte neler yapacağını tek tek yazıp, insanların huzuruna çıkıp, bu projeleri konuşmak lazım. CHP'nin adayı ne kadar alınırsa alınsın, bunu söylemeye devam edeceğim. Ankara'ya belediye başkanı adayıysanız projelerinizle geleceksiniz" dedi.

AK Parti'li Mehmet Özhaseki, Beypazarı'nda muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Programda konuşan Özhaseki, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin "'Kürdistan'da biz kazanacağız" dediğini hatırlattı. Temeli'nin sözleri için 'baştan sona skandal' diyen Özhaseki, "'Kürdistan' neresi ki? Bizim bildiğimiz bu ana vatanımız her bir köşesinde, dedelerimizin ve şimdiki evlatlarımızın kanı olan bu vatan parçasının adı Türkiye. Burası bizim yurdumuz. Burayı böldürmeyiz Allah'ın izniyle. Ne ezanın dinmesine ne bayrağın inmesine ne de vatanın bölünmesine hiçbir şekilde rızamız olamaz bizim. Gerçek yüzlerini her zaman ortaya koyuyorlar" diye konuştu.

'CESARETİN VARSA, BUNLARLA GÖRÜŞME, DE'

Karşılarındaki ittifakın sadece CHP ve İYİ Parti'den ibaret olmadığını kaydeden Özhaseki, "Bunu söylediğim zaman sizin de hemşehriniz olan benim rakibim, CHP'nin adayı alınıyor. Niye alınıyorsun ama? Bu açık bir gerçek. Senin genel başkanın saklamıyor. HDP'nin eş başkanı da saklamıyor. Sana ne oluyor ya? Git bir gün, 'Bunlarla görüşme kardeşim' de. Hadi cesaretin varsa 'PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile görüşme' de genel başkanına. Git de söyle bunu. Söyleyemezsin, söyleyemezsin tabi" dedi.

'KAFASI KANDİL YA DA PENSİLVANYA'DA OLURSA KAYYUM ATANIR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yozgat mitingindeki "Bak söylüyorum; devletin bu belediyelere verdiği imkanları eğer siz Kandil'e gönderecek olursanız veya terörde kullanacak olursanız hemen, anında, hiç beklemeden yine biz kayyumları atarız" sözlerini hatırlatan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı'mızın ifadesiyle söylüyorum; eğer yine seçilmiş olan vatandaşlardan herhangi birisi, kafası Pensilvanya veya Kandil'de olur, bu millete hizmetin dışında parayı çalıp, dağa göndermeyi düşünürse onlara da kayyum atanır. Bu atanacak zaten. Adam gibi çalışana kimse bir şey demez. Az iş yapar, çok iş yapar; kimse bir şey demez. Az veya çok yapmak önemli değil, bu bir niyet meselesidir. Vatandaş zaten seçimden seçime onun notunu verir. Çok çalıştıysa 'Hadi devam et' der, az çalıştıysa 'Git kardeşim' der. Bunlar çok normal şeyler. Adam belki sakindir, az iş yapar eyvallah; buna kimse bir şey diyemez. Ancak hiç kimse kötü niyetli olarak parayı çalıp, dağa gönderemez. Dışarıdan emir alamaz. Bunlar yapılırsa bu milletin beka sorunu olduğunun alametidir bu. Bunu da titizlikle takip ederiz zaten sonuna kadar."

'YAPTIKLARINI KÜÇÜMSEYECEK BİRİ DEĞİLİM'

AK Parti'li Özhaseki, buradaki programının ardından pazar yerini ziyaret etti. Kent sakinleriyle sohbet eden Özhaseki, destek istedi. Ziyaret sırasında çay davetini kırmayan Özhaseki, beraberindekilerle çay içti. Özhaseki, tezgahta bulunan armut ve ayvaları da pazardakilere dağıttı. Burada basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş'ın Beypazarı'ndaki çalışmaları nasıl değerlendirdiği sorulunca şunları söyledi:

"Rakibim, diye yaptıklarını küçümseyecek bir insan değilim. Tarihi kentler birliğinin 7 yıl başkanlığını yaptım. Beypazarı da bizim üyemizdi. Tüm Türkiye'de tarihi doğal kültürel mirasın nasıl korunacağını derslerini verdik. Burada yapılan nihayetinde sokak sağlıklaştırma projesidir. Sokak sağlıklaştırma projesi bir bölgede tabi yapılır. Burada benim bildiğim kadarıyla Yaşar Yıldırım kardeşimin anlattığı kadarıyla Mansur beyden önceki belediye başkanın bir projesi var. O projeyi daha sonra Yaşar Yıldırım beyin orada finans bulmasıyla Devlet Bahçeli'nin parayı vermesiyle ortaya çıkan bir ortam var. Proje önceki belediye başkanının, parayı veren Devlet Bahçeli bey. Parayı isteyen Yaşar Yıldırım bey. Emek kimin?"

'PROJELERİNİZLE GELECEKSİNİZ'

Büyükşehirler için düşünülen yüzlerce proje arasında, 'Sokak Sağlıklaştırma Projesi'nin adının geçmediğini kaydeden Mehmet Özhaseki, büyükşehirlerin sorunlarının çok farklı olduğunu belirterek, "Benim CHP'nin adayını eleştirdiğim konu bu. Elbette ki sokak sağlıklaştırma güzel bir şey. Kim ne diyebilir ki buna? Orada da emek başkasının ama eyvallah bunu da geçtik. Bunun dışında Ankara gibi başkentte neler yapacağını tek tek yazıp, insanların huzuruna çıkıp, bu projeleri konuşmak lazım. CHP'nin adayı ne kadar alınırsa alınsın, bunu söylemeye devam edeceğim. Ankara'ya belediye başkanı adayıysanız projelerinizle geleceksiniz" dedi.

'MUHTAR ADAYININ 6 PROJESİ VAR CHP ADAYININ YOK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kayseri ile Beypazarı mukayese edilir mi? Biri büyükşehir diğeri Ankara'mızın kenarındaki bir ilçe' açıklamasıyla ilgili Özhaseki, "Yalan mı? Aynen öyle. Dediği gibi zaten" diye konuştu.

Mansur Yavaş'ın, katıldığı televizyon programında, Beypazarı'nda 2 bin 500 kadınının yanlarında 10'ar, 15'er kişiyi çalıştırdığını söylediğini belirten Özhaseki, "Ben de görmeye geldim ama ne yazık ki o sayının yüzde 1'i bile yok ortada, onu arıyorum" dedi.

Çay bahçesinde muhtar adayıyla konuşan Mehmet Özhaseki, adayın köyü için projelerini dinledikten sonra "Köyde muhtar adayının 6 projesi var, bizim CHP adayının yok ne yazık ki" dedi.

