Özhaseki: Ankara'ya adaysanız projelerinizle geleceksiniz (3)

GENÇLERE HER HAFTA SONU BİR ETKİNLİK

Paris’te Eyfel Kulesi modelinden çok çeşitli hediyelik eşyalar üretilip, satıldığını söyleyen Türkmen, “Çankaya’da, Çankaya’nın simgelerini geliştirecek bir hediyelik eşya üzerinden bir iş ve alan açacağız ve burada da kadınlarımız ve gençlerimiz çalışacaklar” dedi. Gençlerin mutlaka kültür ve sanatla buluşturulması gerektiğinin altını çizen Türkmen, “Her hafta sonu her gencimize bir etkinlik bedava olsun mu? Şimdi diyeceksiniz ki bana; ‘Bir tiyatro bileti 7 liraya da var, 15 liraya da var. Çok da büyük bir şey değil.’ Hayır, çok önemli bir şey. Alışkanlık kazandırmamız lazım. Bunları teşvik olarak değerlendirmemiz lazım. Yani gençleri bedavacılığa alıştırmak değil niyetimiz. Bir hafta sinema, bir hafta tiyatro, bir hafta futbol maçı belki başka bir etkinlik ama her gencime, ben mutlaka bir etkinliği, her hafta sonu hediye olarak çalışmalarının karşılığında vereceğim” diye konuştu.

