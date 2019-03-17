Özhaseki: Anketlerde ilerdeyiz, bunu herkes görecek (2)

‘BİR YERDE DOĞMA ALLAH’IN TAKDİRİ’

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Doğu-Güneydoğu Anadolu Platformu kanaat önderleri ile Eryaman’da bir araya geldi. Salonda hazır bulunan kalabalığa seslenen Özhaseki, Anadolu coğrafyasının herkese yeteceğini belirterek, “Niye biz birbirimizden ayrılalım ki. Benim bir küçük bacanağım Kürt. Eyvallah, başımın tacı. Peki onun çocuğu Türk mü, Kürt mü? Bunun nesi sorulur, sorulmaz ki kardeşim ya. Sorulmaz bu, bir yerde doğma Allah’ın takdiri. Kimsenin elinde olan bir şey değil” dedi.

‘REJİM TARTIŞMASINA BAŞLAYACAKLAR’

31 Mart seçimlerinin önemine değinen Özhaseki, “Bu seçimleri dönüm noktası olarak görüyoruz. Allah kötülere fırsat vermesin, eğer burada bir geri gidiş olursa yeniden rejim tartışmasına başlayacaklar. ‘Güvenoyu alamadınız’ diyecekler. Parlamenter sisteme dönelim, koalisyonlar, yeniden seçim gelsin diyecekler. Halbuki önümüzde 4.5-5 senemiz var. Bu zamanda bizler yaptığımız projelerle ortaya koyacağımız performansla Türkiye’yi uçururuz bizler” diye konuştu.