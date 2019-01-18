Özhaseki: Baharla birlikte herkesin işi çok iyi olacak

Arda ERDOĞAN- Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA)- AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Bundan bir sene önceki Batı, Amerika yok. Şimdi geldiğimiz noktada çok normalleşmiş bir ortam var. Biz dik durduk, ülkemizi, geleceğimizi kurtardık. Şimdi normal ilişkiler ve normal ekonomi dönemi başlıyor. Baharla birlikte herkesin işi çok daha iyi olacak" dedi. AK Parti'li Mehmet Özhaseki, OSTİM İdari Binası'nda, OSTİM OSB Yönetim Kurulu ve sanayicilerle bir araya geldi. Programa TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti eski Milletvekili Necati Çetinkaya ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da katıldı. 'BÜYÜKŞEHİRLER EL DEĞİŞTİRİRSE TARTIŞMA BAŞLAYACAK' Programda ilk olarak MHP'li Yaşar Yıldırım konuştu. Cumhur İttifakı'nın yüzde 52'nin üzerine çıkması gerektiğini ifade eden Yıldırım, "Büyükşehirleri Cumhur İttifakı mutlaka almalıdır. Cumhur İttifakı'nın aldığı oy oranı Cumhurbaşkanlığı sistemine destek vermelidir. Aksi halde bir meşruiyet tartışması başlayacaktır ve başlamıştır da. 16 Nisan'dan itibaren CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 10 konuşmasından 5'inde de şunu gördük; 'Hayır ailesi olarak 19 büyükşehirde birinci çıktık. Hayır ailesi olarak tek adam rejimini püskürtüp parlamenter sisteme geçmek için bu 19 büyükşehri alacağız. Yani meşruiyet tartışmasını başlatacağız.' Büyükşehirler el değiştirirse Türkiye'de bir tartışma başlayacaktır. Bizim için bu Cumhuriyetin 3'üncü evresi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin oturması, kurum ve kuruluşlarıyla birlikte devam etmesi için Cumhur İttifakı 31 Mart'ta beraber hareket edecektir" dedi. 'DEVLET BEY HEP YANIMIZDA OLDU' Türkiye'nin son dönemlerde FETÖ, PKK ve DEAŞ ile mücadele ettiğine dikkat çeken AK Partili Mehmet Özhaseki ise şunları söyledi: "Bu mücadele verilirken kolumuza ilk giren Devlet Bahçeli Bey oldu. Bu iş hakikaten bir beka meselesi. Cumhuriyet tarihi boyunca bu kadar belalarla boğuşmamıştık. 2 yıl öncesinde Bakanlar Kurulu'nda bütün brifingleri dinlemiş olarak söylüyorum; 'Biz bunları ihtilalle yıkamadık, PKK'lılarla yıkamadık, proje örgüt IŞİD'le de başlarına bela olamadık, ekonomik taarruza geçelim' diye karar verdiler. 2 yıldır sürdürüyorlar, birkaç ay öncesine kadarki operasyonlar da bunun bir parçası zaten. 'Yabancı sermaye Türkiye'ye gitmesin, neyiniz var neyiniz yok satın çıkın, terör devleti orası' diyerek en son hamlelerini de oynadılar. Yurt dışına giden parlamenter arkadaşlarımızı, bakanlarımızı konuşturmadılar, toplantılarına izin vermediler. Bütün kötülüklerin karşısında hükümet olarak tavrımızı ortaya koyduğumuz gibi bu işlerin de sonuna kadar Devlet Bey hep yanımızda oldu. Allah razı olsun, Cenabıhak bu birlikteliği sonuna kadar devam ettirsin diye dua ediyorum." 'SEÇMENLERİN İRADESİNE NASIL İPOTEK KOYUYORSUN?' PKK'ya veya FETÖ'ye müzahir kimsenin belediyelerin başına gelmemesi için Cumhur İttifakı'nın kurulduğunu söyleyen Özhaseki, "3 şehri sana verdim, 5 şehri ben aldım, demek seçmene de saygısızlık. Bazı partiler yapıyorlar; Şu şehirleri sana bıraktım. O şehirlerdeki seçmenlerin iradesine nasıl ipotek koyuyorsun sen? Sen bırakınca genel başkan, 'Emredersiniz, senin hatırın için oraya oy vereyim mi diyecek? Böyle bir şey yok. Haddinden fazla çirkinlik olur. Özellikle Güneydoğu'da ittifakımızı çok hızlı sürdüreceğiz" diye konuştu. 'NORMALLEŞİYOR HER ŞEY' Türkiye'nin normalleştiğini, ekonominin daha iyiye gittiğini belirten Mehmet Özhaseki, şunları söyledi: "İyiye gittikçe hepimizin işi daha da rahatlayacak. Bundan bir sene önceki Batı, Amerika yok. Şimdi geldiğimiz noktada çok normalleşmiş bir ortam var. Her gün Cumhurbaşkanımızla çalışan biri olarak söylüyorum; Her gün yurt dışından bir görüşme talebi, gelme isteği, davet var. Normalleşiyor her şey. Biz dik durduk, ülkemizi, geleceğimizi kurtardık. Şimdi normal ilişkiler ve normal ekonomi dönemi başlıyor. Baharla birlikte herkesin işi çok daha iyi olacak." 'İŞİN BAŞINDA İYİ NİYET LAZIM' Ankara için öngördüğü raylı sistem projelerinin 20 milyar liralık yatırım gerektirdiğini ifade eden Özhaseki, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin içerisinde yatırım bütçesi ne kadar? 2 milyardı, su fiyatları indirilince 1 milyara filan düştü. 20 senelik bütçe olursa sadece raylı sistemleri yapabilirsin. Barbaros Hayreddin Paşa diyor ki, 'Allah bir kuluna dert verecekse parayla giderilecek dert versin'. Para bir türlü bulunur arkadaşlar. Bunu da zamanında çok yaptım. Stat için baraj için hiç para harcamadım. İşin başında iyi niyet lazım, her işin bir yolu var. İyi niyet lazım; başarının sırrı burada. 'Ahmet efendiye bir şey verelim' diye çıkıyorsanız Allah sizi berbat eder, etsin de zaten. 'Bu işi yapacak adam alsın' derseniz bu doğru ve meşru bir karardır" dedi.

