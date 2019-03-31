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Özhaseki: Başa baş geçtiği gözlemlenen yarışı önde tamamlıyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 22:43 | Son Güncelleme

'CUMHUR ittifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı AK Parti'li Mehmet Özhaseki, "Seçim Koordinasyon Merkezimize ulaşan verilere göre; başa baş geçtiği gözlemlenen yarışı önde tamamlıyoruz" dedi.

Özhaseki: Başa baş geçtiği gözlemlenen yarışı önde tamamlıyoruz

ANKARA, (DHA) - 'CUMHUR ittifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı AK Parti'li Mehmet Özhaseki, "Seçim Koordinasyon Merkezimize ulaşan verilere göre; başa baş geçtiği gözlemlenen yarışı önde tamamlıyoruz" dedi.
AK Parti'li Mehmet Özhaseki, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, yerel seçimin kesin olmayan sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. Sandık müşahitlerinin, sandık tutanakları için takipte olduğunu kaydeden Özhaseki, 'Seçim Koordinasyon Merkezimize ulaşan verilere göre; başa baş geçtiği gözlemlenen yarışı önde tamamlıyoruz inşallah. Tüm sandık müşahitlerimiz sandık tutanakları için takiptedir. Kısa süre sonra resmi seçim sonuçları üzerinden konuşmak üzere, sağlıcakla' dedi.

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