Özhaseki: Belediye başkanları orkestra şefi gibi olmalı

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, partisinin yeni dönemdeki belediye başkanlarının şehirleri ortak akıl ile yürüteceğini ifade ederek, "Belediye başkanları orkestra şefi gibi olacak" dedi.

Yerel seçimler öncesi gerek partisinin aday adayları gerekse Cumhur ittifakı konusunda MHP ile görüşmeleri yürüten AK Parti'nin önemli isimlerinden Genelbaşkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki DHA'ya yaptığı açıklamada, yeni dönemin belediye başkanlarıyla ilğili önemli ipuçları verdi. Özhaseki "Bir kere belediye başkanları şehirleri ortak akıl ile yönetecek. Şehirlerin değişimi yakalaması lazım. Belediye başkanlarının da bu değişime göre bir hedef koyması lazım. Belediye başkanı şehrinin ne şehri olduğuna şehriyle birlikte karar verecek. Tarım şehri mi, turizm şehri mi, sanayi şehri mi? ona karar verecek. Sonrasında şehrin planlamasını ona göre yapacak. Her bir şehrin planlaması ayrıdır. Yeni dönemin kodları biraz daha farklı olacak. Herkes her bildiğini yapamayacak. Şehirlerin geleceği; o şehirde yaşayan insanların, özellikle yöneticilerin, ileri gelenlerin, söz sahibi olanların ve STK’ların ufuklarıyla doğru orantılıdır. Şehirlerimizin genel durumu ve geleceği ile ilgili ufuk açıcı tespitlerden mutlaka yararlanacağız. Sorunlarımızı birlikte çözeceğiz. Geleceğe birlikte yürüyeceğiz. Kadim bir medeniyetin mirasçıları olarak, üzerimize düşen sorumlulukların farkındayız'' diye konuştu.

'BELEDİYE BAŞKANLARI ORKESTRA ŞEFİ GİBİ OLACAK'

Mehmet Özhaseki, belediye başkanlarının bütçeyi iyi yönetebilecek yapıda olmalarını, fiziğinin yüreğinin güzel olmasını arzuladıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Yeni seçilecek belediye başkanlarının fiziği, müziği ve yüreği güzel olacak. Eli yüzü düzgün olacak. Adam şehir temsilcisi olarak seçilmiş, insanların karşısına çıkıyor, insanlar bakınca benim başkanım diyebilecek. Müziği derken türkü söyleyecek değil. Konuşması da düzgün olsun isteriz. Yüreği güzel olsun, sofrası açık olsun, gelenle gidenle sohbet etsin. Belediye Başkanları orkestra şefi gibi olacak. Şehrine yön verecek, şehrine ufuk açacak, şehrine değer katacak. Belediye başkanları bütçeyi doğru yönetebilmeli, para kazanmanın bin bir yolu var. Belediye başkanlarının para yönetimini, insan yönetimini, mekan yönetimini bilmesi gerekiyor. Başkanlık, algı yönetimini, problem yönetimini bilmeyi gerektiriyor. Her şehrin kendine bir has bir avantajı var. Bu avantajı korumak lazım. İlle de bunun için paraya da ihtiyaç yok. Parayla işi herkes yapar. Parasız iş yapmak önemli. Versin devlet bütçeyi, bende buradan programa alayım sonra da ihalesini yapayım, ödenekler de tıkır tıkır gelsin bu işte yürüsün gitsin. Öyle bir ortam yok Türkiye'de. Herkes kendi işinde bin bir zorlukla iş yapıyor. Belediye başkanları da bunu beklemeyecek. Para kazanmanın bin bir türlü yolu var. Bunu sağlayacaklar, ellerinde müthiş imkânlar var.''

'BELEDİYE BAŞKANLARI DEDİKODUYA MAHAL VERMEYECEK'

Belediye başkanlarının özellikle imar uygulamaları konusunda dedikoduya yol açacak uygulamalardan kesinlikle kaçınmalarını, ihaleleri belediyelerinin internet sitelerinden canlı olarak yayınlamaları önerisinde de bulunan Özhaseki, sözlerini şöyle tamamladı: ''Parsel bazlı, şahıs bazlı plan tadilatları duracak. Bir mahallede bakıyorsunuz 20 tane 5 katlı ev, bir tanesi 25 katlı yükseliyor. Kimin vicdanı sızlamıyor burada. Herkesin vicdanı sızlar. Arkasından haklı veya haksız dedikodu başlıyor. "Kim aldı, kim verdi, kimin adamı bu?" gibi şeyler söyleniyor. Başlar bu dedikodular, durduramazsınız. Doğru değil. Bu müthiş bir yanlışlık. Belediyelerde bu tür işlerden uzak duracak. O yolsuzluk algısı üzerinize hiç gelmeyecek. Tir tir titreyecek. Belediye ihaleleri, belediyelerin internet sitelerinden canlı yayınlanacak. İhaleler şeffaf olacak. Aksi takdirde dedikodunun önüne geçilmez. Dedikodudan kaçmak lazım. Bu algıya son vermek zorundasınız. Siz iyi niyetli olursanız üzerinize toz gelmez."

FOTOĞRAFLI