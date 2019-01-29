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Özhaseki: Belediyeler üzerinden oyun oynayanlar var

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 03:21 | Son Güncelleme

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki, "Belediyeler üzerinden oyun oynayanlar da var ne yazık ki.

Özhaseki: Belediyeler üzerinden oyun oynayanlar var

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA) - AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki, "Belediyeler üzerinden oyun oynayanlar da var ne yazık ki. İstanbul'da 'Acaba şurada Kürt nüfus biraz yoğunluklu. PKK'lılardan bir tanesinin siyasi uzantısını aday koyarsak, ittifak yaparsak, bize oy çok verirler bunlar' diyerek pazarlık yapanlar da var" dedi.
AK Parti'li Mehmet Özhaseki, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nca düzenlenen 'Vatan Kahramanlarıyla Gönül Buluşması' programına katıldı. Programda Özhaseki'ye, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de eşlik etti. Burada konuşan Özhaseki, şehit ve gazilerin çocuklarını kendi çocukları, anne- babalarını kendi anne- babaları olarak gördüklerini söyledi. Özhaseki, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetin şehit ve gazi yakınları için elinden gelen bütün gayreti gösterdiğini söyledi.
'GAFLETİN EN BÜYÜĞÜ'
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantılarının kravatlı gezdiğini kaydeden Özhaseki, "Onların sözcülüğünü yapanlar da var ne yazık ki. Onları legal göstermeye çalışanlar da var ne yazık ki. Onlarla gizli kapaklı pazarlıklar ederek, belediyeler üzerinden oyun oynayanlar da var ne yazık ki. İstanbul'da 'Acaba şurada Kürt nüfus biraz yoğunluklu. PKK'lılardan bir tanesinin siyasi uzantısını aday koyarsak, ittifak yaparsak, bize oy çok verirler bunlar' diyerek, pazarlık yapanlar da var. Güya bunu millet anlamayacak, görmeyecek zannediyorlar. Gece yarısı otellerde buluşuyorlar, dışarı basına yansıyınca da yarım ağız, 'Ne yapalım? Görüştük, onlar da demokratik örgüt' demeye başlıyorlar. Bu oyunların hepsinin farkındayız. Terörle mücadeleyi orada yavrularımız yaparken, burada onların siyasi uzantılarıyla oturup, pazarlık etmek, çıkarcı bir anlayışla belediyeler üzerinden daha çok oy devşirebilmek için vatan hainlerine yüz vermek, herhalde gafletin en büyüğü olsa gerek" diye konuştu.
'YAZIK OLUYOR ONLARA'
İlçe- büyükşehir kavgasının vatandaşa hizmet götürmemekle sonuçlandığını belirten Mehmet Özhaseki, "Bugün zaten büyükşehirle çekişip, hizmet alamayan birçok ilçenin ve beldenin olduğunu biliyorum ben. Yazık oluyor onlara, günah oluyor. İnşallah sizler desteklerinizle dualarınızla bizi iş başına getirirsiniz biz de sizlere layık olmak için elimizden geleni yaparız" dedi.

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