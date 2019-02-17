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Özhaseki berberlerle bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 12:42 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki: - "Biz MHP ile Cumhur İttifakı hususunda söz birliği edip yola çıktık. 'Bu laf olsun' diye yapılmış ya da 'birkaç belediyeyi fazla alalım' diye yapılmış bir ittifak değil"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Biz MHP ile Cumhur İttifakı hususunda söz birliği edip yola çıktık. 'Bu laf olsun' diye yapılmış ya da 'birkaç belediyeyi fazla alalım' diye yapılmış bir ittifak değil." dedi.

Özhaseki, Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleri ile Keçiören Estergon Kalesi’nde bir araya geldiği toplantıda, seçimi kazanması halinde 11 ana başlıkta, 111 projeyi hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.

Günümüzde çocukların evlere hapsolduğunu ancak geleceğe hazırlanması gerektiğini vurgulayan Özhaseki, "1 milyon metrekare alana Çocuk Köyü yapacağız. İçerisinde yüze yakın etkinlik olacak. Çocuklar orada hem geleceğe hazırlanacak hem de eğlenecek." diye konuştu.

- Cumhur İttifakı

Konuşmasında Cumhur İttifakı'na da değinen Özhaseki, "Biz MHP ile Cumhur İttifakı hususunda söz birliği edip yola çıktık. 'Bu laf olsun' diye yapılmış ya da 'birkaç belediyeyi fazla alalım' diye yapılmış bir ittifak değil. Neden, çünkü geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde bu ülkenin başından öyle badireler geçti ki Allah bir daha göstermesin. Bu badireler Avrupa'da en büyük, güçlü ülkelerin başından geçmiş olsaydı emin olun çökerlerdi." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, AK Parti Keçiören Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok ile Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezai Kara ve davetliler katıldı.

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