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Özhaseki: Bir hafta içinde bütün adaylarımızı açıklamış oluruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.01.2019 11:30 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Bir hafta içinde biz bütün adaylarımızı açıklamış oluruz diye düşünüyorum" dedi.

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Bir hafta içinde biz bütün adaylarımızı açıklamış oluruz diye düşünüyorum" dedi.
Mehmet Özhaseki, CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Özhaseki, AK Parti teşkilatına ve milletvekillerine mevcut belediye başkanları hakkında görüşlerinin sorulduğunu belirtti. Özhaseki, "Bu dönem başlattık, müfettiş arkadaşlar gönderdik bütün şehirlere, ilçelere, büyük illere. 12 yardımcı arkadaşım var, eski belediye başkanlarından oluşuyor. Hep beraber çalışıyoruz. Bu arkadaşlarımız 5’er, 8’er kişilik ekipleriyle bir şehre gidiyorlar. Orada il teşkilatına uğruyor, selam veriyor, diyorlar ki: 'Bize müsaade, bizim işimize karışmayın' dışarıya çıkıyor o arkadaşlar. Sokak sokak geziyorlar, esnafa uğruyorlar, STK’lara uğruyorlar" dedi.
'CUMHURBAŞKANIMIZ MYK VE MKYK’DAKİ ARKADAŞLARIMIZI GÖREVLENDİRECEK'
Mehmet Özhaseki, 'AK Parti bütün belediye başkan adaylarını ne zaman açıklayacak' yönündeki soruya ise, şöyle cevap verdi:
"Zannedersem önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız MYK ve MKYK’daki arkadaşlarımızı görevlendirecek, o şehirlerin tespit ettiğimiz adaylarını gidip açıklayacaklar. Öyle zannediyorum ki; bir hafta içinde biz bütün adaylarımızı açıklamış oluruz diye düşünüyorum. Bir hafta sonra bütün adaylarımızı açıklamış oluruz diye ümit ediyorum” dedi.
'BENİM KARŞI TARAF DİYE BİR DERDİM YOK'
Bütün seçimlerin çekişmeli geçtiğini söyleyen Özhaseki, "Siz eğer doğruları söyleyip ortaya çıkmışsanız, kendi açınızdan yapacağınız iş belliyse, seçim stratejiniz belliyse, çok rahat olursunuz. İçinizde de rahat olursunuz, seçmenler de rahat olur. Rahat kazanmaktan ziyade, benim karşı taraf diye bir derdim, problemim yok. Bir kavgam da yok. Ben kendimi anlatacağım, projelerimi anlatacağım ve nihayetinde Ankara Anadolu şehri. Yıllarca belediye başkanlığı yapmış biriyim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda edindiğim tecrübeyle de çok rahat bu seçim sürecini atlatırım diye düşünüyorum."

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