Özhaseki: Bir tarafta HDP'lilerle görüşüyor, bir tarafta milliyetçilerin oyuna talip oluyor

Arda ERDOĞAN- Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)- AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Atatürk'ün kurduğu parti olarak bildiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında biri var, Deniz Baykal'dan sonra eksen değiştirdi. Bir tarafta HDP'lilerle görüşüyor, bir taraftan milliyetçilerin oyuna talip oluyor. Böyle ikiyüzlülük olmaz" dedi.

AK Partili Mehmet Özhaseki, Haymana'da toplu açılış törenine katıldı. Açılışta konuşma yapan Özhaseki, törene katılanların yağmurda ıslandığını görerek platformun üstü kapalı kısmından çıktı. Sözlerine yağmur altında devam eden Özhaseki, "Büyükşehir Belediyesinin kendine has kırsal destekleri var, bu destekleri buraya yönlendirip tarımın canlanmasını sağlayacağız. Dünyanın en güzel sıcak suyu burada, dünyaya tanıtacağız, inşallah turist dolacak burası" diye konuştu.

'KARŞI TARAFIN ADAYI KİTAPÇIK YAZMADI'

Projelerinin yer aldığı kitapçığı her yerde dağıttığını belirten Özhaseki, "Bu, 5 sene sonra bizim karşımıza çıkıp hesap sorulacak belge, senedimiz. Ama karşı tarafın adayı 10- 15 senedir ortada, daha ne kitapçık yazdı ne belge açıkladı" dedi.

'BUNLARIN MALI YENMEZ'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatlarla sucuk dağıttığını anlatan Özhaseki, şunları söyledi:

"Bir teyze geldi yanıma, 'Bu ne sucuğu evladım?' dedi. 'Teyzeciğim bu Halk Partisi'nin başındaki adam bana iftira etti, ben de dava açtım, para kazandım, onunla da aş evlerinin önüne geldim, 3 bin 500 paket sucuk yaptırdım, size dağıtıyorum' dedim. Teyze şöyle bir durdu, 'Bu Halk Partisi'nin sucuğu mu?' dedi. 'Teyze para benden, ne yapacaksın?' dedim. 'Halk Partisi'nin mi bu?' dedi. Teyze, 'Para onlardan çıktı' dedim. Sucuğu bana attı, 'Bunların malı yenmez' dedi, gitti teyze."

Törene katılanların 'Döner isteriz' sloganına cevap veren Özhaseki, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut'a, "Başkanım şuraya yarın döner tezgahını kuruyorsun, parası benden, yiyen kardeşlerime afiyet olsun" diye seslendi.

'EKONOMİ İYİYE GİDİYOR'

Toplu açılış töreninin ardından partisinin seçim koordinasyon merkezini ziyaret eden Özhaseki, "Ekonomi iyiye gidiyor bakın, ne kadar kötü derlerse desinler, ekonomi üzerinde oynarlarsa oynasınlar önümüzdeki baharla birlikte yükselişi herkes görecek. Çok iyi işler yapıldı aklınıza gelecek her alanda, son 16 yılda" dedi.

'BÖYLE İKİYÜZLÜLÜK OLMAZ'

Haymana programında MHP ilçe teşkilatını da ziyaret eden AK Partili Özhaseki, burada partililerle sohbet etti. Kısa bir konuşma da yapan Özhaseki, "Atatürk'ün kurduğu parti olarak bildiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında biri var, Deniz Baykal'dan sonra eksen değiştirdi. Bu parti bir taraftan Ankara'mızda milliyetçi oylara talip, 'milliyetçiyim' diyen adamlara talip. Bir taraftan da gizli saklı HDP'lilerle görüşüyorlar. Bir tarafta HDP'lilerle görüşüyor, bir taraftan milliyetçilerin oyuna talip oluyor. Böyle ikiyüzlülük olmaz" ifadelerini kullandı.

