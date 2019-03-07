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Özhaseki: Bizim gibi kitapçık bastırıp altına imza atan görmedim

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2019 14:57 | Son Güncelleme

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, seçmenlerin projelere ve adaylara baktığını söyleyerek, "Bu aday bunları gerçekleştirebilir mi, gerçekleştiremez mi?

Özhaseki: Bizim gibi kitapçık bastırıp altına imza atan görmedim

Arda ERDOĞAN-Harun ÖZALP-Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA)- AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, seçmenlerin projelere ve adaylara baktığını söyleyerek, "Bu aday bunları gerçekleştirebilir mi, gerçekleştiremez mi? Doğrusu da seçimlere giderken yarış böyle olmalı. Ben daha şu ana kadar bizim gibi emek verip kitapçık bastırıp altına imza atan bir Allah'ın kulu görmedim" dedi.
AK Partili Mehmet Özhaseki, Ankara Genç İş Adamları Derneği'nin (ANGİAD) OSTİM'de düzenlediği toplantıya katıldı. Özhaseki'ye burada Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım eşlik etti. AK Partili Özhaseki, Regaip Kandili dolayısıyla toplantıya katılan davetlilere kandil simidi ikram etti.
'ANKARA EN İLKEL KENT Mİ?'
Burada konuşan Mehmet Özhaseki, rastgele şeyler söyleyerek, popülist politikayla seçim kampanyasının yürütülemeyeceğine dikkat çekti. Rakiplerinin şahsı ve özel hayatıyla ilgili hiçbir şey söylemeyeceğini söyleyen Özhaseki, şöyle konuştu: "Ankara'da üzüldüğüm noktayı söyleyeyim; Anadolu'nun en ücra köşesinde belediye başkanlığına aday olanlar, oturuyorlar kitap yazıyorlar. Diyorlar ki; '5 sene içinde bunları yapacağım. Bunlar bizim taahhüdümüz' Yapabileceklerini vaat ediyorlar ve altına imza atıyorlar. En ücra köşedeki belediye başkan adayları bunu yapıyorlar, doğru bir şey bu. İnsanlar bir projelere, iki adaylara bakacaklar. Bu aday bunları gerçekleştirebilir mi, gerçekleştiremez mi? Projelerin ayağı yere basıyor mu, basmıyor mu? Doğrusu da seçimlere giderken yarış böyle olmalı. Ben daha şu ana kadar bizim gibi emek verip kitapçık bastırıp altına imza atan bir Allah'ın kulu görmedim. Böyle bir şey olabilir mi? Ankara en ilkel, en geri kent mi. Bu kadar akıllı insanın, üniversitenin, bürokratın, ticaret erbabının, sanayicinin olduğu yerde projeler niye yarışmaz hala anlamış değilim."
'VATAN PARTİSİ ADAYINI TEBRİK EDECEĞİM'
Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının projelerine atıfta bulunan Özhaseki, "Projelerinin bir kısmına da katılmıyorum. Ama yine açıp tebrik edeceğim, özgüveninden ve çalışmasından dolayı" dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde tüm ihaleleri canlı yayınladığını bildiren Özhaseki, "İsrafsız bir ortamı sunmak yine bizim hakkımız ve bunu yapacağız. 1998 yılında bütün makam araçlarını satmış birisiyim. Yüzden fazla aracı sattım. 8-10 araç kiraladım, aşağıya koydum, herkes onlarla gidip geliyordu, kartlarla. Evlere gidiş yasaktı. Bunu titizlikle de takip ettim. Bunu belediyelerde yeniden yapacağım" şeklinde konuştu.
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Özhaseki: Bizim gibi kitapçık bastırıp altına imza atan görmedimÖzhaseki: Bizim gibi kitapçık bastırıp altına imza atan görmedimÖzhaseki: Bizim gibi kitapçık bastırıp altına imza atan görmedim

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