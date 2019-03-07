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Özhaseki: Bizim gibi kitapçık bastırıp altına imza atan görmedim (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 18:00 | Son Güncelleme

  DOĞAL GAZ TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki, Mamak'a bağlı Kutludüğün Mahallesi'nde düzenlenen doğal gaz temel atma törenine katıldı. Özhaseki'ye AK Parti Grup Başkan Vekili Naci Bostancı ve AK Parti Mamak Belediye Başkanı adayı Murat Köse de eşlik etti.

DOĞAL GAZ TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki, Mamak'a bağlı Kutludüğün Mahallesi'nde düzenlenen doğal gaz temel atma törenine katıldı. Özhaseki'ye AK Parti Grup Başkan Vekili Naci Bostancı ve AK Parti Mamak Belediye Başkanı adayı Murat Köse de eşlik etti. Burada konuşan Özhaseki, doğal gazın mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi. Toplu taşıyıcılar kooperatifi üyeleriyle 2 ay önce bir araya geldiğini belirten Özhaseki, "Kooperatif yöneticileri dediler ki 'Bizim önemli bir sorunumuz var. Sizin çözmeniz lazım. Eski belediye başkanısınız, eski bakansınız, buna gücünüz yeter'. Ne yapmam gerektiğini sordum. 'Doğal gazımız gelmiyor' dediler. Sebebini, sayının yetmediği ve imar durumu olarak anlattılar. Şirket oradaki abone sayısına bakıyor, büyük zarar var. Bu zarardan dolayı da biz doğal gaza kavuşamıyoruz. Devreye girdik. İşi çözme konusunda neler yapacağımızı, nasıl yardımcı olacağımızı anlatınca firma da beni kırmadı ve bu töreni hazırladılar" dedi.

'ANKARA'YA 5 SENE BOYUNCA NE YAPACAKSIN, BUNU ANLAT'
Mehmet Özhaseki, açılış sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı. "Rakibiniz halkın içine çıkamadığınızı ve salon toplantıları ile seçim çalışmalarınızı yürüttüğünüzü söylüyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Özhaseki, şunları söyledi:
"Şimdi de yalanlara başladı. Başında utandığı, yanında gezemediği genel başkanının huyunu almaya başlamış. Erken yalan söylemeye başlamış. Ben her gün birkaç saat sokaklarda geziyorum. Bakın, şimdi şurada, halkın içindeyiz. Kiminle beraberiz, sokakta değil miyiz? Ayıptır, böyle işleri bıraksınlar. Ben rakibime bir kez daha sesleniyorum. Ankara'dayız, en büyük, en güzel kentteyiz. Ne yapacaksan artık onu söyle. Ankara'ya 5 sene boyunca ne yapacaksın, bunu anlat."

'ALGIYLA İŞİ GÖTÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR'
Rakibi Mansur Yavaş'ın malvarlığını açıkladığı hatırlatılan Mehmet Özhaseki, "Milletvekili olan kişi, mal varlığını açıklar, bunu da belli aralıklarla yapar. Daha şurada seçim olalı ne oldu? Çok kısa bir süre. Mal varlığımızı neden saklayalım? Saklanacak bir şey mi var? Biz oraya açıkladık ve yazdık. Benim şimdiye kadar 10'uncu mal varlığımı bildirmem. Arasında bir değişiklik de yok. Bu çok erdemli bir şey değil. Herkesin, namuslu vatandaşın yapması gereken bir şey. İstiyorlarsa yarın gazetelerde başlık ederek açıklayım. Milletin kafasını karıştırarak, hala algı üzerinde oynuyorlar. Benim onlara tavsiyem; ne olur dürüst olun, ne olur yalan söylemeyin. Ankara'ya ne yapacaksanız, onu söyleyin. Projeleri konuşalım; fakat buralara gelmiyorlar. Algıyla işi götürmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Törenden görüntü
-Mehmet Özhaseki'nin konuşması
-Detay

Haber-Kamera: Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP-Özgür ALTIN

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