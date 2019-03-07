Özhaseki: Bizim gibi kitapçık bastırıp, altına imza atan görmedim (3)

Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun memleket eleştirilerine değinerek, "İlk günden beri söyledikleri bir şey var. Kayserili birisi Ankara’ya belediye başkanı olur mu? Tunceli’den çıkıp, CHP’nin başına gelirken kendine sormuyorsun. Sonra İzmir’e gidip aday olduğunda da Tuncelili olduğunu unutuyorsun. İstanbul’da da seni büyük şehre koyuyorlar. Hiç İstanbul’u bilir misin. İzmir’i bilir misin. İstanbul’a gittin, zaten oy da kullanamadın. Kağıthane’ye de Kağıttepe dedin. Bir kere aynaya bak, kendine bak bu sözü söyleyemezsin. Şuralı, buralı demek bölücülüktür. Bu dünyaya gelirken filan yerde doğmak istiyorum diye dilekçe vereniniz var mı. Önemli olan bir yerde doğmak değil, o yere ne değer kattığınızdır. Sizin 2 tane adayınız var. Belediyeniz var Ankara’da. Yenimahalle’de ki arkadaş Afyonlu, Çankaya’da ki arkadaşta Tuncelili ne olacak şimdi niye oraya koydunuz ayıp değil mi” dedi.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Milliyetçi Hareket Partisi Mamak İlçe Teşkilatı’nın Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlediği '2019 Mahalli İdareler Seçimi İstişare Toplantısı'na katıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız ile AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse de eşlik etti.

‘ORTAK ÖZELLİĞİMİZ, YERLİ VE MİLLİ OLMAMIZ’

Ankara’da ki adayların ortak özelliklerinin yerli ve milli olduğunu söyleyen Özhaseki, “Allah kötüleri sevindirmesin. Biz 25 arkadaş huzurunuzdayız. 25 arkadaşımızın 3 tanesi MHP’den 22 tanesi de AK Parti’den. Birbirimizden farkımız vallahi yok. Ortak özelliğimiz yerli ve milli olmamız. Kafamız ne Pensilvanya’da ne Kandil’de. Kafamız burada bu ülkede” ifadelerini kullandı.

‘KÜRDİSTAN DİYENLERİ ALLAH GÜLDÜRMEYECEK’

Ülkeyi bölmek isteyenlere fırsat verilmemesi gerektiğini vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

“31 Mart akşamı zafer bizim olacak. Ankara bu milletin olacak. Kürdistan diyenleri Allah güldürmeyecek. 25 arkadaşımla birlikte seçimi kazandıktan sonra bizlerden hiç gürültü kavga duymazsınız, polemik filan da görmezsiniz ve hizmet görürsünüz. Bu ülkeyi bölmek isteyen ve devletin dibine dinamit koymak isteyenlere Allah fırsat vermesin. Kürdistan hayali ile yanıp tutuşanlara, bugün ben eski ülkücüyüm diyerek ayar verenlere de Allah fırsat vermesin.”

Özhaseki daha sonra, Hacı Bayram Veli Camii'nde vatandaşlara kandil simidi ve lokma dağıttı.

Görüntü dökümü:

- Özhaseki'nin toplantıdaki konuşması

- Özhaseki'nin kandil simiti dağıtması

- Genel detay

Haber-Kamera:Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP/ANKARA-DHA

