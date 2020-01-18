Özhaseki: "Bundan sonra bizim önümüz açık, hiç kimse endişe etmesin"

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin Suriye ve Akdeniz'de oynanan oyunları bozduğunu belirterek, "Bundan sonra bizim önümüz açık, bundan hiç kimse endişe etmesin." dedi.

Özhaseki, partisinin Ceylanpınar İlçe Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, millete karşı sorumluluklarının olduğunu ifade ederek, partililerden çok çalışmalarını istedi.

Kendisine düşen her türlü desteği vermeye hazır olduğunu dile getiren Özhaseki, tecrübelerini de Ceylanpınar Belediyesiyle paylaşacağını söyledi.

Özhaseki, Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu belirterek, hiçbir terör örgütüne asla müsaade etmeyeceklerinin altını çizdi.

Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde başarıya ulaşacağını ifade eden Özhaseki, şunları kaydetti:

"Biz ne zaman bir olursak, beraber olursak, birlikte çalışır, azmedersek bu kötülüklerin altından kalkarız. Birbirimize düşersek yapacak hiçbir şey kalmaz. Etrafımızda oynanan oyunlara bu gözle bakarsanız anlarsınız. Yazık günah değil mi, binlerce insanımızı kaybettik, sonra mücadele edeceğiz diye milyarlarca dolar para harcadık.