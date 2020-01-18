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  4. Özhaseki: "Bundan sonra bizim önümüz açık, hiç kimse endişe etmesin"

Özhaseki: "Bundan sonra bizim önümüz açık, hiç kimse endişe etmesin"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.01.2020 15:04 | Son Güncelleme

"Aşağıda (Suriye) bir terör devleti kuruyorlardı, oyunları bozduk, Akdeniz'de oyun oynuyorlardı, o oyunları da bozduk"

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin Suriye ve Akdeniz'de oynanan oyunları bozduğunu belirterek, "Bundan sonra bizim önümüz açık, bundan hiç kimse endişe etmesin." dedi.

Özhaseki, partisinin Ceylanpınar İlçe Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, millete karşı sorumluluklarının olduğunu ifade ederek, partililerden çok çalışmalarını istedi.

Kendisine düşen her türlü desteği vermeye hazır olduğunu dile getiren Özhaseki, tecrübelerini de Ceylanpınar Belediyesiyle paylaşacağını söyledi.

Özhaseki, Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu belirterek, hiçbir terör örgütüne asla müsaade etmeyeceklerinin altını çizdi.

Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde başarıya ulaşacağını ifade eden Özhaseki, şunları kaydetti:

"Biz ne zaman bir olursak, beraber olursak, birlikte çalışır, azmedersek bu kötülüklerin altından kalkarız. Birbirimize düşersek yapacak hiçbir şey kalmaz. Etrafımızda oynanan oyunlara bu gözle bakarsanız anlarsınız. Yazık günah değil mi, binlerce insanımızı kaybettik, sonra mücadele edeceğiz diye milyarlarca dolar para harcadık.

O harcanan 300-400 milyar dolarlar şimdi olsaydı Türkiye, dünyanın en güçlü ülkesi haline gelirdi."

- "Çökmedik, bundan sonra da zaten çökmeyeceğiz"

Türkiye'ye diz çöktürmek için çeşitli oyunlar oynandığını ve bunların başarısızlıklarla sonuçlandığını vurgulayan Özhaseki, "Türkiye üzerinde en az 10 tane oyun oynadılar fakat çökmedik, bundan sonra da zaten çökmeyeceğiz. Önümüz aydınlık." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Aşağıda bir terör devleti kuruyorlardı, oyunları bozduk, Akdeniz'de oyun oynuyorlardı, o oyunları da bozduk, bundan sonra bizim önümüz açık, bundan hiç kimse endişe etmesin. Biz iyi işler yaptıkça, bu ülke geliştikçe ve kalkındıkça bundan Ceylanpınar da Urfa da Türkiye'nin her tarafı da istifade eder. Biz büyüdükçe dostlarımıza güven veririz, düşmanlarımıza da korku salarız."

Daha sonra Ceylanpınar Belediyesine geçen Özhaseki, çalışmalarla ilgili Başkan Feyyaz Soylu'dan bilgi aldı.

Özhaseki, Barış Pınarı Harekatı sırasında terör örgütünün Türkiye tarafına düzenlediği saldırılarda şehit olan Elif Terim ve Mazlum Güneş'in isimlerinin verildiği parkın açılışını gerçekleştirdi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Ceylanpınar Şanlıurfa

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