Özhaseki: Bundan sonra PKK diye bir tehditten kimse bahsedemeyecek

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin terör örgütleriyle topyekun bir mücadeleye girdiğini belirterek, "O katiller sürüsünü, evlatlarımıza, yiğitlerimize pusu kurarak şehit eden o katiller sürüsünü kazdıkları çukurlara doldurarak yok ettik, bitirdik elhamdülillah. İnşallah bundan sonra 'PKK' diye bir tehditten kimse bahsedemeyecek" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, partisinin Çorum ilçe belediye başkan adayları tanıtım törenine katıldı. Burada konuşan, Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, gönül belediyeciliği kavramını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımız 'gönül belediyeciliği' diyor. Yollar yaparsın, alt geçit, üst geçit yaparsın, parklar yaparsınız, sosyal tesisler yapabilirsiniz, ama eğer gönüller yapamıyorsanız yaptığınız işin hiçbir anlamı yok. Eğer 'belediye başkanı oldum' diye burnunuzu dikiyorsanız, vatandaşa tepeden bakıyorsanız, yaptığınız işin hiçbir anlamı yok' diyor. Yeni bir dönem başlıyor, gönül belediyeciliği" dedi.